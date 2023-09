Ragazza calabrese Anna La Croce ospite alla 35°edizione "Una Ragazza x Il Cinema" tappa Paternò

Si è svolta giorno 2 Agosto nella piazza Nino La Russa di Paternò (CT) una selezione per la 35° edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento“Una Ragazza Per Il Cinema ” .

Il concorso organizzato dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo nasce nel lontano 1989, opera a livello nazionale rappresentando un punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere in questo mondo una carriera.

A condurre la serata, Cristiano Di Stefano e Naomi Moschitta e Samanta Ponzio, presidente dell’Associazione WonderSammy, che ha curato i vari momenti dello spettacolo.

Tra le tre uscite delle 35 aspiranti modelle, non sono mancati momenti di comicità con Carmelo Caccamo e “La Signora Santina” e di musica con Anna La Croce cantante sedicenne Calabrese proveniente dalla provincia di Catanzaro studentessa del conservatorio A. Corelli (ME) e Roberta La Manna, in arte “Royal" diciottenne di Paternò.

Passano il turno per la finale regionale: Federica Rau 15 anni di Paternò, Sofia Caruso 15 anni di Paternò. E ancora, Lucia Statella 14 anni di Belpasso, Chiara Platania 18 anni di Catania. inoltre, Anita Di Mauro 14 anni di Catania, Giuliana Petrizzo 17 anni di San Pietro Clarenza, Vanessa Musumeci 19 anni di Mascali. Invece Giordana Orefice, 19 anni di Catania, vince questa tappa e va direttamente in finale al Teatro Antico di Taormina giorno 10 Settembre.

L'Ospite Catanzarese Anna La Croce invitata dal patron Antonio Lo Presti e dal sindaco Nino Naso (come in foto) si è detta felice di essere stata invitata in questo evento che segue già da svariati anni in tappe Calabresi e Siciliane e ringrazia e informa i suoi 15 Mila followers che sarà ospite anche nella prossima tappa di giorno 17 agosto a Avola (SR).

La stessa giovane artista ci ha informato che grazie al progetto "Artista x Passione" dell'istituto "I.T.C. XXIV MAGGIO di Taormina (ME) nel quale lei frequenta il quarto anno, è riuscita da qualche mese a firmare il suo contratto discografico con la casa "Joseba" dove con il giusto lavoro perfezionerà il suo talento affinché possa partecipare a breve alle selezioni di Amici (di Maria de Filippi), desiderio che la stessa coltiva da bambina in quanto canta dall'età di quattro anni.

L’evento è stato patrocinato dall’A.R.S. , ha regalato una splendida serata alla località di Paternò (CT) il quale ha contribuito con la presenza di un cospicuo pubblico indice dell'apprezzamento della professionalità con cui l'organizzazione di “Una Ragazza per il Cinema” al completo con quanti hanno collaborato come: (Direttore Artistico) Alessandro Bonaccorso – Gina Eventi Aloisio – (Fotografo) Enzo Raineri e il resto dello staff.