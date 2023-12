Ragazza vittima di stupro in zona universitaria

BOLOGNA, 008 NOV. - La polizia ha avviato indagini su una violenza avvenuta nella notte fra sabato e domenica nella zona universitaria di Bologna, dove una giovane avrebbe subito abusi da parte di due uomini. Ne dà notizia l'edizione locale del Resto del Carlino.

Gli agenti avrebbero identificato uno dei due aggressori, un venticinquenne originario del Gambia, tratto in arresto per violenza sessuale. A dare l'allarme al 113 sono stati due passanti, una coppia di fidanzati, che transitando in via dell'Unione hanno visto due uomini molestare una ragazza, che appariva in stato confusionale. All'arrivo delle pattuglie, uno degli aggressori si era allontanato mentre l'altro è stato bloccato mentre era ancora sulla giovane, che è stata soccorsa e portata in ospedale. Per lei è stato attivato il protocollo sanitario previsto per le vittime di violenza sessuale.