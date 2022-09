Regali di Natale: tornano in auge i produttori locali

La pandemia e le conseguenti misure adottate per cercare di contenere il virus hanno avuto un impatto importante sull’economia italiana, specie per quanto riguarda produttori e aziende locali, che hanno dovuto cedere il passo alle grandi catene in tante occasioni.

Questo ha fatto sì che si sviluppasse un sentimento comune dopo il lockdown, che vede l’82% degli italiani in cerca di prodotti made in Italy per sostenere l’economia del proprio territorio. Lo rileva un’indagine Coldiretti/Ixè, secondo cui appunto i consumatori nostrani vogliono ricoprire un ruolo attivo nella ripresa del paese e stanno adottando la territorialità dei prodotti come criterio di scelta quando si trovano davanti agli scaffali.

A Natale si compra italiano

L’arrivo del Natale segna come ogni anno forse il momento più importante per i commercianti, con moltissimi italiani indaffarati a fare regali per i propri cari, e in questo 2020 in molti stanno pensando di acquistare in questo senso prodotti provenienti da piccoli produttori locali che, ora più che mai, sono presenti anche online grazie all’e-commerce.

Non solo infatti i colossi del web, in rete si possono ormai trovare tantissimi rivenditori che offrono i propri prodotti tramite internet, inclusi artigiani e commercianti locali che possono dunque essere sostenuti con ancor più facilità in questo periodo particolarmente complicato.

Perché non regalare dunque per Natale una bottiglia di vino proveniente dall’Italia, ordinandola comodamente online? Le opzioni sono molte e si possono trovare anche prodotti diversi, ma non per questo meno eleganti del vino: molto interessante è la selezione di birre artigianali online su Tannico.it, ad esempio. Tannico offre anche tanti liquori e amari nostrani che costituiranno sicuramente un regalo apprezzato.

Non solo alimenti e bevande però, sul web si possono trovare oggi anche piccoli artigiani che costituiscono il commercio più verace dell’Italia e che vanno ugualmente sostenuti: ecco perché la possibilità di acquistare prodotti fatti a mano e tipici a distanza è sicuramente la benvenuta nel periodo natalizio.

I regali anti spreco

Per molti il Natale e la scelta dei regali sono momenti di stress, vista la difficoltà nel trovare il dono adatto per le persone che si amano.

Senza rischiare di cadere nel banale, ci sono tante idee che permettono di acquistare qualcosa di originale e utile, senza sprecare denaro e quindi mantenendo la spesa contenuta: una lampada da tavolo con stazione di ricarica usb, ad esempio, un ferro da stiro verticale, un beauty set per i capelli oppure, se si vuole andare sul sicuro, un buono regalo per fare acquisti online, magari proprio presso uno dei piccoli rivenditori italiani presenti sul web.