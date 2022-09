Reggio Calabria: bergamotto diventi patrimonio dell'Unesco

REGGIO CALABRIA, 11 SET - "Abbiamo il bergamotto, lo abbiamo solo noi, è sacrosanto. E faccio i miei complimenti a Luca Zaia per aver ottenuto un simile riconoscimento per il Prosecco, cosa che fa onore alla sua amministrazione. Ma noi non saremo da meno: se diventerò sindaco di Reggio mi adopererò per candidare il Bergamotto a Patrimonio dell'Umanità - Unesco".

Lo ha dichiarato Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria. "Il bergamotto - aggiunge Davi - è un'eccellenza assoluta, la quintessenza della regginità. È un prodotto imprescindibile della profumeria, utilizzato da grandi marchi come Guerlain, Chanel e Dior e protagonista di un video-racconto proprio della casa Dior.

Noi dobbiamo promuovere la nostra città e con essa le sue eccellenze come questa e batterci, batterci e ancora batterci per ottenere risultati ". "Ci domandiamo - dice ancora Davi - che fine abbia fatto la candidatura dei Bronzi, tanto pubblicizzata da precedenti amministrazioni? È andata in porto? Trattasi di una delle tante pratiche finite nel nulla magari perché non andava bene alle solite lobby di Catanzaro o Cosenza che Reggio Calabria potesse contare su un così importante e meritato riconoscimento?".