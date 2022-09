Reggio Calabria. Sorpreso a scaricare e incendiare rifiuti, arrestato

REGGIO CALABRIA, 03 SET - Ha scaricato dal suo furgone un ingente carico di rifiuti e poi gli ha dato fuoco.

Un uomo di 69 anni è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l'accusa di combustione illecita di rifiuti.

Gli agenti delle Volanti, nell'ambito di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, hanno fermato e identificato il sessantanovenne mentre con un innesco accendeva il rogo nei pressi della strada sterrata attigua ai mercati generali in località San Gregorio.

Contestualmente sono stati allertati i vigili del fuoco per domare le fiamme che, nel frattempo, si erano propagate nell'area circostante. Sottoposto a perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di quattro accendini, che sono stati sequestrati unitamente a due cacciavite, 2 coltelli da cucina ed al furgone utilizzato per il trasporto dei rifiuti.