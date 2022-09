Regioni, contro chiusure' fuori da Zona Bianca Green Pass per ristorante, anche per discoteche

Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante. Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure'

ROMA, 20 LUG - Utilizzare il green pass come un salvacondotto per scongiurare chiusure al di fuori della zona bianca.



E' la proposta che si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni che si è riunita anche sul tema del green pass. I governatori chiedono di introdurre l'obbligo di accesso con il green pass a discoteche e grandi eventi solo al fine di permettere, almeno nella fase attuale, la riapertura di queste attività ancora chiuse.



L'uso del pass per ristoranti e locali al chiuso riguarderebbe le aree al di fuori della zona bianca: una misura che, soprattutto in autunno, servirebbe per evitare nuove chiusure.