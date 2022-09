Renzi insiste sulla prescrizione, per Pd partita già chiusa Zingaretti: 'c'è un punto di arrivo, ora andiamo avanti'

ROMA, 10 FEB - Il nodo della prescrizione ancora in primo piano. 'Non mi fermo, non diventerò grillino', insiste il leader di Italia viva Renzi, che poi assicura di non voler far cadere il governo.



'Utilizzare il Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo', scrive su Fb il coordinatore di Iv Rosato. 'Mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo - dice il segretario del Pd, Zingaretti. 'Ora avanti tutta per dare risposte a un Paese che se lo aspetta'.