Riapre il Palagreco, soddisfazione dell'assessore Nino Cosentino

“Ho dedicato la mia vita allo sport e come uomo di sport, prima ancora che come assessore, non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto e per il risultato infine raggiunto. Risultato per il quale voglio ringraziare i settori competenti e le relative dirigenze che hanno contribuito a conseguirlo”. Commenta così la riapertura del Palagreco l’assessore Nino Cosentino che considera “per molti versi simbolico” l’evento. “La struttura – commenta ancora Cosentino – è rimasta chiusa per molti anni e questo ha segnato una ferita per la città. Non solo perché si trattava di uno spazio sottratto ad atleti, sportivi, appassionati, ai giovani, ma anche perché quel palazzetto ha visto passare generazioni di catanzaresi e dunque è a pieno titolo storia nostra, la stessa che questa Amministrazione si è impegnata a recuperare e valorizzare sin dal suo insediamento. Con il tempo ragionevolmente necessario perché nessuno possiede la bacchetta magica ma con una determinazione mai venuta meno. Credo tutti, a cominciare dalle società sportive, possano essere liete di questo ma anche di avere a disposizione, nella sostanza, un palazzetto in più”.

Va oltre, Nino Cosentino, e allarga l’orizzonte dentro cui si incastona la riapertura del Palagreco. “Non dobbiamo dimenticare – dice – che Catanzaro sarà sede quest’anno della quindicesima edizione delle Convittiadi, evento che porterà in città circa duemila ragazzi, impegnati in dodici diverse discipline sportive. Si aggiunga a questo che siamo Città Europea dello Sport 2023, con tutto quello che ciò comporta in termini di eventi. Già domani, è prevista la cerimonia di gemellaggio e dunque l’avvio di un percorso comune tra le sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri Figc di Catanzaro e Busto Arsizio, anche lei Città Europea dello Sport. Insomma – chiude l’assessore allo sport – riapre il Palagreco e lo fa in un momento in cui molte cose contribuiscono a ricordarci che, insieme con il blasone calcistico giallorosso, questa nostra città custodisce una tradizione sportiva a tutto tondo”.

Le porte del Palagreco si sono formalmente aperte questa mattina, con la pubblicazione della determinazione dirigenziale del settore Patrimonio-Provveditorato con cui è stato approvato e reso pubblico a sua volta l'avviso con cui è stato reso noto che è pervenuta agli atti del Comune l'istanza avanzata dalla società Us Catanzaro Centro Basket A.S.D., affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, finalizzata a ottenere l’affidamento temporaneo del palazzetto di via Paglia, in attesa di poter partecipare al prossimo bando, solo ed esclusivamente per svolgere attività di allenamento e preparazione degli atleti, assumendo l’impegno di sostenere le spese per lavori di ordinaria manutenzione necessari per il funzionale utilizzo della struttura, di garantire la custodia e la pulizia durante lo svolgimento delle attività sportive di ogni tipologia.

Lo stesso avviso pubblico invita tutti coloro che possano avere interesse alla concessione in gestione della struttura, nelle more dell’espletamento del bando ad evidenza pubblica, per il periodo indicativo individuato dal 25 marzo al 30 luglio 2023 (ovvero dalla data presunta di sottoscrizione della concessione e fino al termine della stagione sportiva fissato inderogabilmente dall’Amministrazione al 30-07-2023) a presentare osservazioni e/o motivate opposizioni o domande concorrenti entro le ore 13:00 del termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione avviso medesimo. Successivamente a tale scadenza, in mancanza di istanze, osservazioni e/o opposizioni in merito, il settore darà corso alle procedure previste in materia di concessione in gestione in favore dell'Us richiedente.