Roma, città paralizzata dal traffico, nuovo regolamento comunale per autobus turistici

ROMA, 22 DICEMBRE - Roma, 21esima città italiana per qualità della vita vede i suoi cittadini impegnati ogni giorno in ore di traffico congestionato dall’inadeguatezza delle strade, in lunghe attese ad ogni fermata di ogni tipo di trasporto pubblico dovute ad una totale incapacità di gestione dell’azienda per la mobilità Romana che vince il record per assenteismo contando ogni giorno mediamente a casa 1.4000 persone.

Una delle tante gocce che avrebbe potuto far traboccare il vaso colmo di ingerenze che portano Roma al 21esimo posto come qualità della vita è quella degli autobus turistici che fino ad ora hanno circolato nel centro storico. Gli ultimi, sostando in aere inadatte o anche circolando nel traffico cittadino, facilitano notevolmente la creazione di lunghe code che paralizzano la città.

Il nuovo regolamento comunale che vieta l’accesso al centro storico degli autobus turistici al 2019 ha scatenato una protesta che ieri ha congestionato il traffico dell’intera Roma. La sindaca ha commentato "E' inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici: il centro va subito liberato, sciogliete l'assemblea perchè state paralizzando la città”.

Un nuovo passo che, si spera, faccia rivalutare una città dalle infinite possibilità conferendole lo splendore che merita.