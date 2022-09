Salute. Virus Coronavirus: più casi sospetti per sovrapposizione influenza

ROMA, 30 GEN - La sintomatologia del coronavirus è la stessa dell'influenza stagionale, che sta per raggiungere il picco.

Anche per la contemporaneità fra l'allarme per il virus e l'influenza si susseguono le segnalazioni di casi sospetti. A spiegarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, a margine di un evento della Fimmg.

"E' chiaro che in una situazione come questa può venire il dubbio", spiega Brusaferro, "il fattore di rischio in questo momento è l'essere stati in una zona dove circola il virus". "L'evoluzione e' continua - aggiunge - i casi sospetti vengono sottoposti a screening, valutati.

E i laboratori fanno il loro lavoro in maniera molto puntuale e competente. Appena poi ci dovessero essere conferme vengono comunicate. Il sistema di screening, di valutazione, informativo e' stato realizzato e lo applichiamo".

"Non si può escludere un caso in Italia - conclude - noi lo riteniamo possibile, facciamo di tutto per intercettarlo il prima possibile perché prima di tutto si tutela la salute della persona, poi si tutela la salute della collettività".