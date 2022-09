Salvini, governo ascolta, attenzione a problemi concreti (Diretta Video)

ROMA, 1 APR - C'è stato un ascolto non alle richieste dell'opposizione ma al grido di aiuto che viene dall'Italia. Speriamo di avere attenzione su problemi concreti, penso a mascherine, ai mutui agli affitti". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione con il governo.

-- "Abbiamo chiesto al Governo di dare almeno in questi due mesi di emergenza garanzie economiche a tutti, nessuno escluso. Non ci possono essere italiani di serie A e italiani di serie B, lavoratori di serie A e lavoratori di serie B".



Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con Italia 7 Gold, dopo la riunione con il premier Conte. Anche ai lavoratori in nero? gli è stato chiesto. "I lavoratori in nero teoricamente sono al di fuori della legge, non esistono sulla carta. E' chiaro che un contributo di sussistenza va dato a tutti i cittadini italiani, soprattutto a coloro che hanno famiglia e figli" ma "chi ha pagato le tasse ovviamente dal mio punto di vista ha la precedenza su tutti quanti, penso agli artigiani, ai commercianti, ai precari ma anche ai pensionati", ha risposto Salvini.



--- "Prima bisogna sconfiggere il virus, poi torneremo a passeggiare e lavorare". Lo ha detto il leder della Lega Matteo Salvini, commentando la circolare del Viminale che consente la passeggiate dei genitori con il figlio minore. "Se stiamo ripetendo da un mese a tutti gli italiani state a casa, non uscite, chiudete il negozio e poi di botto ti esce una circolare sulle passeggiate condominiali, c'è qualcosa che non funziona. Io l'ho detto al Presidente del Consiglio: parlatevi tra ministri.



Non ci può essere il Presidente del Consiglio che dice 'tutti a casa' e il Ministro dell'Interno che dice 'chi ha voglia di fare due passi coi figli può farli', non funziona così", ha detto Salvini. "Prima bisogna sconfiggere il virus, poi torneremo a passeggiare e lavorare. Non si potrà campare di assistenza, però oggi è fondamentale stare a casa per salvare la propria e l'altrui salute", ha concluso l'ex ministro dell'Interno.

Vi aggiorniamo in diretta dopo l’incontro avuto col governo a Palazzo Chigi.