San Giovanni in Fiore. Abbandono rifiuti, scattano le sanzioni ai trasgressori individuati

COSENZA 12 SETT - - Nei giorni scorsi militari della Stazione Carabinieri Parco di Lorica (cs), hanno accertato in località “Agnara”, del comune di San Giovanni in Fiore (cs), località questa ricadente in zona 2 del Parco Nazionale della Sila, ,grazie all’ausilio di sistemi di video sorveglianza precedentemente installati, l’abbandono sul suolo di rifiuti urbani avvenuto le scorse settimane. L’esame delle immagini e le successive indagini, hanno consentito di risalire ai proprietari degli automezzi utilizzati per l’abbandono di sacchi e buste sul suolo contenenti rifiuti urbani.

A seguito di tali accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di euro 4.200. Dall’inizio dell’anno, sempre per lo stesso motivo, sono state elevate sanzioni un importo di euro 19.000.