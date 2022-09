Sanificazione: Dual Trend dona sanificatore d'aria a UV-C al Comune di Baldissero T.se

BALDISSERO TORINESE (TORINO), 16 NOV - La Dual Trend Srl, azienda produttrice di apparecchiature medicali e sanificatori 100% Made in Italy, ha donato al Comune di Baldissero Torinese un sanificatore d'aria ad UV-C da utilizzare in presenza di persone. Si tratta di un aiuto concreto per contribuire alla sicurezza degli impiegati e dei lavoratori comunali.

Gli amministratori della Dual Trend, che risiedono a Baldissero Torinese, hanno spiegato che si tratta di un macchinario progettato e prodotto interamente tra Chieri (sede amministrativa) ed Andezeno (produzione). La dott.ssa Barbara Vergnano ed il dott. Aldo Malaspina sono stati accolti in municipio dal sindaco Bruno Todesco e dalla vicesindaco Paola Chiesa. Dopo i ringraziamenti per il generoso gesto dell'azienda, la vicesindaco ha dichiarato: “Sarà assolutamente fondamentale, una volta passata l’emergenza sanitaria, coltivare la cultura della prevenzione e conciliare la corretta e costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti, quale ordinaria prassi preventiva, con la sostenibilità economica degli interventi, per garantire una continuativa sanificazione di locali scolastici, uffici, scuolabus, centri polivalenti, palestre, giochi nei giardini pubblici” .

Il sanificatore prodotto dalla Dual Trend si chiama Dual UV-C. Al suo interno, il macchinario monta led UV-C italiani certificati che esercitano l'azione virucida, battericida e germicida. Il sanificatore prende l'aria, la sanifica al suo interno e la rimette in circolo sanificata. In grado di eliminare il 99.9% dei patogeni presenti nell'aria, Dual UV-C detiene numerosi primati italiani, essendo ad oggi il sanificatore ad UV-C più performante e potente in commercio.

Foto da: 100torri.it

Ufficio Stampa Dual Trend