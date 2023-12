Sanità, alle elezioni RLS AS FO Pordenone per la UGL Salute risultato storico. “La nostra un’onda lunga che non si arresta”

La UGL Salute ha il suo eletto nelle consultazioni per il Rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della AS FO di Pordenone. “L’elezione di Costantino Garbo, che ha raccolto un largo consenso, è un premio al grande lavoro che stiamo svolgendo a sostegno delle istanze degli operatori del territorio” commenta il segretario Provinciale di Pordenone della UGL Salute Giuseppe Perricone. “Quello che sta facendo la squadra di Perricone – dichiara con soddisfazione il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano - è certificato dalla fiducia che i lavoratori stanno riponendo in noi.

Dopo lo storico risultato nelle scorse elezioni Rsu, dove abbiamo conquistato due seggi, arriva la conferma con quella di Costantino Garbo come RLS. Crediamo fermamente nelle idee e nelle lotte che devono trasformarsi in azioni, in special modo per garantire agli operatori la massima sicurezza sul luogo di lavoro. E così è, per la UGL Salute, a Pordenone come nel resto d’Italia. Quella della UGL Salute è un’onda lunga, nella richiesta di giustizia sociale e di applicazione di diritti, che non vuole in nessun modo arrestarsi. Buon lavoro al nuovo eletto da parte mia e di tutta la nostra organizzazione”