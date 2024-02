Sciopero e Crisi nella Abramo Customer Care: lavoratori in lotta per il loro futuro

Sindacati chiedono un tavolo urgente mentre 493 dipendenti si trovano in cassa integrazione a zero ore a causa delle decisioni di Tim. La sopravvivenza dell'azienda è a rischio.

CROTONE, 19 DICEMBRE - La crisi nella Abramo Customer Care (CC) ha portato alla proclamazione di due giorni di sciopero da parte dei sindacati e alla richiesta di un tavolo urgente di discussione. Questa situazione è emersa improvvisamente lo scorso lunedì.

I sindacati regionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, e Ugl-Telecomunicazioni hanno inviato una lettera stamani al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all'assessore al lavoro, Giovanni Calabrese, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo per affrontare la vertenza dei lavoratori della Abramo CC.

La decisione di Tim di interrompere una serie di commesse con l'azienda calabrese a partire dal 1° gennaio 2024 avrà un impatto significativo, mettendo 493 lavoratori delle sedi di Catanzaro, Montalto Uffugo, Crotone e Palermo in cassa integrazione a zero ore. La Abramo CC, attualmente in amministrazione straordinaria a causa di una procedura fallimentare e dell'asta dell'azienda, rischia seriamente la chiusura definitiva.