Scontri davanti al liceo di Firenze, pm indaga per violenza privata. Sei giovani di Azione studentesca segnalati dalla Digos alla magistratura

La procura di Firenze, sulla base del rapporto presentato dalla Digos della questura fiorentina, ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di violenza privata aggravata in relazione all'aggressione subita sabato, 18 febbraio, da due studenti del liceo Michelangiolo, colpiti a calci e pugni da sei giovani, tra cui tre diciassettenni, dell'organizzazione di destra Azione studentesca.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Digos fiorentina, allertati dalla preside del Michelangiolo, i sei giovani di Azione studentesca, tutti estranei al liceo di via della Colonna, stavano volantinando alla scuola. Da lì sarebbe nata una discussione con due studenti del liceo aderenti al collettivo Sum (Studenti uniti Michelangiolo) e a quel punto i sei di Azione studentesca sarebbero passati dalle parole ai fatti colpendo con calci e pugni i due liceali.

Gli investigatori hanno redatto il rapporto sulla base delle testimonianze raccolte e dei video, ripresi dai telefonini di altri studenti, che mostrano le fasi dell'aggressione.

In merito alla manifestazione che partirà oggi pomeriggio alle ore 18 da via Malta a Firenze, il sindaco Nardella ha detto in un intervento a "Radio 24": "Mi auguro e credo che" la manifestazione indetta oggi dagli studenti dopo i fatti del liceo Michelangiolo a Firenze "non sarà violenta ma pacifica. Non dobbiamo mai rispondere all'aggressività con aggressività, alle provocazioni con provocazioni. Conosco Firenze, è una città animata da sinceri principi democratici antifascisti".