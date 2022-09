Scuola: 4 mln studenti a casa, ecco dove. Calcolo Tuttoscuola su base dispositivi nazionali e regionali.

ROMA, 05 NOV - Quattro milioni di alunni delle scuole statali e paritarie (oltre il 47% dell'intera popolazione scolastica) da domani e per almeno un mese non andranno a scuola e parteciperanno alle lezioni in remoto da casa, come era successo dal marzo a giugno scorso. Questa la percentuale di studenti che in Italia rimarrà a casa con a didattica a distanza secondo un calcolo messo a punto da Tuttoscuola.

Regioni Totale alunni di cui in DAD: Campania 961.161 100% Puglia 597.154 501.475 (84,0%) Calabria 285.409 134.602 (47,2%) Piemonte 580.002 260.073 (44,8%) Lombardia 1.413.152 614.939 (43,5%) Basilicata 77.983 29.002 (37,2%) Sardegna 211.834 74.570 (35,2%) Molise 38.076 13.345 (35,0%) Marche 216.194 72.900 (33,7%) Liguria 191.840 64.265 (33,5%) Sicilia 756.090 252.775 (33,4%) Toscana 508.830 169.193 (33,3%) Umbria 120.715 39.234 (32,5%) Abruzzo 178.360 57.678 (32,3%) Lazio 829.217 265.215 (32,0%) Friuli V.G. 157.920 50.249 (31,8%) Emilia R. 622.875 197.557 (31,7%) Veneto 687.122 210.562 (30,6%).

TOTALE: 8.433.934 3.968.795 (47,1%)