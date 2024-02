Scuola: apertura GPS, come aumentare il proprio punteggio

Quando avverrà l’apertura delle Graduatorie GPS per il biennio 2024/25 e 2025/26?

Le Graduatorie GPS, sia Provinciali che di istituto per le supplenze, saranno aggiornate nella primavera del 2024, rappresentando un momento chiave nel contesto delle nomine scolastiche.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) entrano in funzione dopo l’esaurimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), qualora queste siano ancora attive nella provincia di interesse.

Le Graduatorie GPS sono categorizzate principalmente in due tipologie:

Posto comune, che si riferisce alle classi di concorso A o B per gli Istituti Tecnici Professionali (ITP); Posto sostegno.

Inoltre, esistono le Graduatorie GPS per il personale educativo.

L’aggiornamento del 2024 è di fondamentale importanza per mantenere aggiornate ed operative queste graduatorie, garantendo un sistema efficace di copertura delle supplenze nell’ambito scolastico.

Le Graduatorie GPS sono elenchi di insegnanti compilati a livello provinciale e suddivisi in posti comuni e di sostegno. Per entrambe le categorie, si distinguono una prima e una seconda fascia in base al titolo di accesso.

Per i posti comuni nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, le Graduatorie GPS sono suddivise in fasce come segue:

La prima fascia include coloro che hanno il titolo di abilitazione specifico;

La seconda fascia è costituita dagli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria nell’anno accademico 2021/2022, avendo completato almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Per i posti comuni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, le Graduatorie GPS sono suddivise in fasce come segue:

La prima fascia è composta da coloro che hanno il titolo di abilitazione specifico;

La seconda fascia è costituita da coloro che soddisfano i requisiti indicati nell’Ordinanza Ministeriale al punto 9b.

Per i posti di sostegno, differenziati per i gradi di istruzione, le Graduatorie GPS sono suddivise in fasce come segue:

La prima fascia include coloro che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

La seconda fascia è composta da coloro che, privi del titolo di specializzazione, abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno entro l’anno scolastico 2021/2022 e che abbiano il titolo di abilitazione o il titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Per il personale educativo, le Graduatorie GPS sono suddivise in fasce come segue:

La prima fascia include coloro che hanno il titolo di abilitazione.

La seconda fascia è composta da coloro che soddisfano i requisiti indicati nel punto 11b dell’Ordinanza Ministeriale.

Successivamente, vengono create le Graduatorie incrociate per le supplenze su posti di sostegno senza titolo e le Graduatorie di educazione motoria per la scuola primaria, unificando i docenti precedentemente inseriti nelle GPS relative alle classi di concorso A048 e A049.

La presentazione delle domande avverrà tramite modalità telematica, utilizzando il sistema Istanze on-line, con una finestra temporale di circa quindici giorni per l’inserimento dei dati.

Per quanto riguarda la domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), è possibile presentare una domanda per un’unica provincia, coprendo tutte le classi di concorso rilevanti. Le istruzioni specifiche per la selezione delle scuole in cui comparire nelle graduatorie di istituto verranno fornite.

Le Graduatorie GPS si suddividono ulteriormente in Graduatorie Provinciali per le Supplenze, utilizzate per l’assegnazione delle supplenze, e Graduatorie di Istituto, per l’assegnazione delle supplenze brevi fino al termine delle lezioni.

Per presentare la domanda per le Graduatorie di Istituto, è possibile farlo contemporaneamente compilando l’istanza online per le GPS. Nella richiesta, è necessario indicare fino a 20 istituzioni scolastiche nella stessa provincia delle GPS, specificando la classe di concorso e, se applicabile, il posto comune o di sostegno di competenza.

Il procedimento per l’assegnazione delle supplenze attraverso le Graduatorie GPS comprende la presentazione delle istanze, la valutazione dei titoli a partire dai primi di giugno, l’assegnazione delle supplenze, e la verifica e convalida dei titoli al momento della stipula del primo contratto.

Le tabelle di valutazione dei titoli sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022 e sono utilizzate per determinare il punteggio per l’ingresso nelle graduatorie GPS. Per coloro che desiderano aumentare il punteggio nelle Graduatorie GPS, ci sono diverse opportunità di formazione offerte da Universal Kinesiology, tra cui:

Corsi e certificazioni di lingua inglese B2-C1-C2: fino a 6 PUNTI;

fino a 6 PUNTI; Corsi e certificazioni informatiche: fino a 2 PUNTI;

fino a 2 PUNTI; Master universitari di I° e II° livello: fino a 1 PUNTO;

fino a 1 PUNTO; CLIL: fino a 3 PUNTI;

fino a 3 PUNTI; Certificazione linguistica + CLIL: fino a 9 PUNTI.

