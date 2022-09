Sellia Marina. Sindaco Mauro e Ass. Dardano: Spiagge sempre più inclusive per diversamente Abili!

Sellia Marina. Sindaco Francesco Mauro: Bandiera Blu 2020! Costa dei Gigli accessibilità Spiaggia per diversamente Abili! Uso GRATUITO Sedie Job!

SELLIA MARINA, 3 AGO - Il Comune di Sellia Marina ha già acquistato N. 3 SEDIE JOB utili a favorire l'accesso al mare delle persone diversamente abili e/o con difficoltà di deambulazione e/o mancanza di autonomia.



Chiunque voglia farne uso per favorire l'accesso al mare, può rivolgersi -tutti i giorni e nelle ore di apertura- presso il Punto Informazioni turistiche (Punto Blu) della Proloco sito sul Lungomare Jonio (difronte la Rotatoria).



"Le sedie job aumentano il livello di fruibilità delle spiagge e del nostro meraviglioso mare. Entrare in acqua e/o concedersi una passeggiata sulla battigia sarà più facile anche per soggetti che, a causa delle difficoltà motorie, si vedevano difficile questa possibilità. Un segno di civiltà e di attenzione, dunque, verso chi vive condizioni di disagio"

Si ringrazia la Proloco Sellia Marina, l'Associazione AEZA, i Lavoratori in Mobilità in deroga, per la fattiva collaborazione!

NB: L'utilizzo della sedia job prevede la sottoscrizione della modulistica di seguito riportata.

L'Assessore

Giuseppina Dardano

Il Sindaco

Francesco Mauro