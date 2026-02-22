Serie B: Venezia primo ma soffre, Monza secondo. Catanzaro colpo playoff, bagarre salvezza accesa

Tempo di lettura: ~3 min

Risultati 26ª giornata: equilibrio in vetta e corsa salvezza sempre più corta

La 26ª giornata di Serie B 2025 2026 conferma un campionato apertissimo sia in zona promozione che nella lotta per non retrocedere. Il Venezia resta primo, ma deve sudare contro il Pescara. Il Monza sale al secondo posto, il Palermo vola al Barbera, mentre il Catanzaro espugna Chiavari con autorità. In coda, pari pesanti e ribaltoni che tengono tutto in bilico.

Venezia sempre capolista: vittoria sofferta e leadership difesa

Il Venezia batte il Pescara 3 - 2 ma conferma qualche difficoltà nella gestione delle gare. Nonostante lo svantaggio iniziale e il momentaneo 2-2, i lagunari trovano energie e qualità per chiuderla nel finale.

La squadra mantiene il primato con 56 punti e conferma la miglior differenza reti del campionato. Tuttavia, il vantaggio sulle inseguitrici resta minimo e ogni errore può pesare.

Monza secondo: colpo esterno e sorpasso sul Frosinone

Il Monza vince a Carrara 1-0 e conquista il secondo posto. Decisiva una punizione di Hernani. Prestazione solida, gestione matura e grande compattezza difensiva.

I brianzoli salgono a 54 punti, scavalcando il Frosinone e rilanciando con forza le proprie ambizioni di promozione diretta in Serie A.

Palermo formato Barbera: ottava vittoria consecutiva in casa

Il Palermo travolge il Südtirol 3-0 e firma l’ottava vittoria consecutiva al Barbera, record storico per il club. Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni firmano il successo.

I rosanero salgono a 51 punti e restano pienamente in corsa per la promozione diretta.

Catanzaro colpo esterno: vittoria pesante a Chiavari

La squadra di Aquilani supera la Virtus Entella 3-1 con una prova di personalità. In gol Favasuli, Petriccione e Pompetti.

Il Catanzaro sale a 44 punti, consolida la zona playoff e manda un segnale chiaro: i giallorossi vogliono restare protagonisti fino alla fine.

Spezia in rimonta, Mantova ribalta, pari salvezza tra Padova e Bari

Lo Spezia vince 3-2 a Cesena con una rimonta spettacolare.

Il Mantova supera la Sampdoria 2 1 con una doppietta di Bragantini.

Padova e Bari pareggiano 1-1 in uno scontro diretto delicatissimo.

Reggiana e Avellino chiudono 1-1 al Mapei Stadium in una gara equilibrata.

Classifica Serie B dopo 26 giornate

Venezia 56 punti

Monza 54 punti

Frosinone 53 punti

Palermo 51 punti

Catanzaro 44 punti

Modena 43 punti

Juve Stabia 38 punti

Cesena 37 punti

Südtirol 33 punti

Empoli 30 punti

Carrarese 30 punti

Padova 30 punti

Sampdoria 29 punti

Avellino 29 punti

Reggiana 26 punti

Mantova 26 punti

Spezia 25 punti

Virtus Entella 25 punti

Bari 22 punti

Pescara 18 punti

Media punti, gol, vittorie e sconfitte (26 giornate)

Venezia

Media punti 2,15

Gol fatti 2,03 a partita

Vittorie 65 percento

Sconfitte 15 percento

Monza

Media punti 2,07

Gol fatti 1,50

Vittorie 61 percento

Sconfitte 15 percento

Palermo

Media punti 1,96

Gol fatti 1,73

Sconfitte solo 3

Catanzaro

Media punti 1,69

Gol fatti 1,42

Sconfitte 6

Zona playout

Virtus Entella

media punti 0,96

Bari media punti 0,84

Ultimo posto

Pescara

media punti 0,69

Peggior difesa 51 gol subiti

Proiezioni promozione, playoff, playout e retrocessione

Promozione diretta

Venezia e Monza leggermente favorite. Frosinone e Palermo pronte ad approfittare di ogni passo falso.

Zona playoff

Catanzaro e Modena in posizione solida. Juve Stabia e Cesena devono guardarsi dallo Spezia in rimonta.

Playout

Virtus Entella e Spezia oggi spareggerebbero per evitare la retrocessione.

Retrocessione diretta

Bari e Pescara al momento in grande difficoltà. Il Pescara ha bisogno di un cambio di passo immediato.

Prossimo turno 27ª giornata

Venerdì 27 febbraio

Monza Virtus Entella

Sampdoria Bari

Sabato 28 febbraio

Empoli Cesena

Modena Padova

Südtirol Venezia

Spezia Reggiana

Avellino Juve Stabia

Domenica 1 marzo

Catanzaro Frosinone

Pescara Palermo

Mantova Carrarese

La Serie B 2025 2026 continua a regalare emozioni. La corsa alla promozione in Serie A è apertissima, la zona playoff è incandescente e la lotta per evitare retrocessione e playout si preannuncia drammatica fino all’ultima giornata.