Serie B: Venezia primo ma soffre, Monza secondo. Catanzaro colpo playoff, bagarre salvezza accesa
Risultati 26ª giornata: equilibrio in vetta e corsa salvezza sempre più corta
La 26ª giornata di Serie B 2025 2026 conferma un campionato apertissimo sia in zona promozione che nella lotta per non retrocedere. Il Venezia resta primo, ma deve sudare contro il Pescara. Il Monza sale al secondo posto, il Palermo vola al Barbera, mentre il Catanzaro espugna Chiavari con autorità. In coda, pari pesanti e ribaltoni che tengono tutto in bilico.
Venezia sempre capolista: vittoria sofferta e leadership difesa
Il Venezia batte il Pescara 3 - 2 ma conferma qualche difficoltà nella gestione delle gare. Nonostante lo svantaggio iniziale e il momentaneo 2-2, i lagunari trovano energie e qualità per chiuderla nel finale.
La squadra mantiene il primato con 56 punti e conferma la miglior differenza reti del campionato. Tuttavia, il vantaggio sulle inseguitrici resta minimo e ogni errore può pesare.
Monza secondo: colpo esterno e sorpasso sul Frosinone
Il Monza vince a Carrara 1-0 e conquista il secondo posto. Decisiva una punizione di Hernani. Prestazione solida, gestione matura e grande compattezza difensiva.
I brianzoli salgono a 54 punti, scavalcando il Frosinone e rilanciando con forza le proprie ambizioni di promozione diretta in Serie A.
Palermo formato Barbera: ottava vittoria consecutiva in casa
Il Palermo travolge il Südtirol 3-0 e firma l’ottava vittoria consecutiva al Barbera, record storico per il club. Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni firmano il successo.
I rosanero salgono a 51 punti e restano pienamente in corsa per la promozione diretta.
Catanzaro colpo esterno: vittoria pesante a Chiavari
La squadra di Aquilani supera la Virtus Entella 3-1 con una prova di personalità. In gol Favasuli, Petriccione e Pompetti.
Il Catanzaro sale a 44 punti, consolida la zona playoff e manda un segnale chiaro: i giallorossi vogliono restare protagonisti fino alla fine.
Spezia in rimonta, Mantova ribalta, pari salvezza tra Padova e Bari
Lo Spezia vince 3-2 a Cesena con una rimonta spettacolare.
Il Mantova supera la Sampdoria 2 1 con una doppietta di Bragantini.
Padova e Bari pareggiano 1-1 in uno scontro diretto delicatissimo.
Reggiana e Avellino chiudono 1-1 al Mapei Stadium in una gara equilibrata.
Classifica Serie B dopo 26 giornate
Venezia 56 punti
Monza 54 punti
Frosinone 53 punti
Palermo 51 punti
Catanzaro 44 punti
Modena 43 punti
Juve Stabia 38 punti
Cesena 37 punti
Südtirol 33 punti
Empoli 30 punti
Carrarese 30 punti
Padova 30 punti
Sampdoria 29 punti
Avellino 29 punti
Reggiana 26 punti
Mantova 26 punti
Spezia 25 punti
Virtus Entella 25 punti
Bari 22 punti
Pescara 18 punti
Media punti, gol, vittorie e sconfitte (26 giornate)
Venezia
Media punti 2,15
Gol fatti 2,03 a partita
Vittorie 65 percento
Sconfitte 15 percento
Monza
Media punti 2,07
Gol fatti 1,50
Vittorie 61 percento
Sconfitte 15 percento
Palermo
Media punti 1,96
Gol fatti 1,73
Sconfitte solo 3
Catanzaro
Media punti 1,69
Gol fatti 1,42
Sconfitte 6
Zona playout
Virtus Entella
media punti 0,96
Bari media punti 0,84
Ultimo posto
Pescara
media punti 0,69
Peggior difesa 51 gol subiti
Proiezioni promozione, playoff, playout e retrocessione
Promozione diretta
Venezia e Monza leggermente favorite. Frosinone e Palermo pronte ad approfittare di ogni passo falso.
Zona playoff
Catanzaro e Modena in posizione solida. Juve Stabia e Cesena devono guardarsi dallo Spezia in rimonta.
Playout
Virtus Entella e Spezia oggi spareggerebbero per evitare la retrocessione.
Retrocessione diretta
Bari e Pescara al momento in grande difficoltà. Il Pescara ha bisogno di un cambio di passo immediato.
Prossimo turno 27ª giornata
Venerdì 27 febbraio
Monza Virtus Entella
Sampdoria Bari
Sabato 28 febbraio
Empoli Cesena
Modena Padova
Südtirol Venezia
Spezia Reggiana
Avellino Juve Stabia
Domenica 1 marzo
Catanzaro Frosinone
Pescara Palermo
Mantova Carrarese
La Serie B 2025 2026 continua a regalare emozioni. La corsa alla promozione in Serie A è apertissima, la zona playoff è incandescente e la lotta per evitare retrocessione e playout si preannuncia drammatica fino all’ultima giornata.
