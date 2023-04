Serie C: Iemmello e Deflorio, sfida a distanza per il record storico dei marcatori

Serie C Iemmello-Deflorio, testa a testa per uno storico primato Serie C Ultima giornata, la 38esima a disposizione nel weekend. Occhi puntati nel girone “C” sulla classifica dei marcatori.

A novanta minuti dal termine un record potrebbe essere eguagliato o riscritto. Si tratta di quello del maggior numero di marcature in una sola stagione in terza serie. L’attuale primaro è di Andrea Deflorio, attaccante ex Crotone, maturato con 28 reti nella stagione di Serie C, 1999-2000 con la squadra guidata dal tecnico Antonello Cuccureddu. Viaggia a passo spedito invece Pietro Iemmello, punta del Catanzaro. Il calciatore attualmente è fermo a 27 centro e con una gara ancora a disposizione potrebbe aggiungere un nuovo primato ad una stagione già di suo storica per i colori giallorossi dopo anni di anonimato.

