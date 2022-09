Serie a: la Roma perde in casa contro il bologna per 3-2. Fischi all'Olimpico. Highlights

Serie a: la Roma perde in casa contro il bologna per 3-2. Fischi all'Olimpico. Oggi in campo Atalanta e Juventus

ROMA, 8 FEB - Scivolone in casa per la Roma nell'anticipo della 23/ma giornata di serie A. I giallorossi sono stati battuti per 3-2 dal Bologna e mettono così a rischio il quarto posto in classifica. Bordate di fischi al termine della partita. Oggi in campo Fiorentina-Atalanta alle 15, poi Torino-Sampdoria alle 18 e Verona-Juventus alle 20:45. Domani occhi puntati sul derby serale tra Inter e Milan e su Parma-Lazio delle 18.

Il Bologna vince con Mihajlovic in panchina e sale momentaneamente al sesto posto solitario della classifica in zona Europa. Roma al secondo ko nelle ultime tre di campionato (quattro sconfitte nelle ultime sei). Nel primo tempo segnano Orsolini e Barrow, in mezzo il goffo autogol di Denswil che riporta in parità i giallorossi. Nella ripresa ancora un Barrow scatenato cala il tris. Inutile la rete di Mkhitaryan. Nel finale espulso Cristante

Roma-Bologna 2-3 (Highlights)

16' Orsolini (B), 22' aut. Denswil (B), 26' e 52' Barrow (B), 72' Mkhitaryan (R)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61' B. Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79' Kalinic); Ünder (57' C. Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Svanberg (73' Dominguez); Orsolini (83' Skov Olsen), Soriano, Barrow (86' Juwara); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Svanberg (B), Schouten (B), Santon (R), Bani (B), B. Peres (R), Skorupski (B)

Espulsi: all'80' Cristante (R)

Un grande Bologna vince e convince sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic. Tre gol, due di uno scatenato Barrow. Tante occasioni e anche la capacità di soffrire nel finale, in una partita vinta con enorme merito. Per i rossoblù i dati non mentono: è record di punti - 33 nelle prime ventitré giornate di campionato - dal 2001-02, il Bologna con Guidolin in panchina e Cruz in attacco. Terza vittoria di fila e otto gol segnati nella serie. Solo applausi per i rossoblù, a cui fanno da contraltare i numeri della Roma: un punto nelle ultime tre, quattro ko nelle ultime sei: nessuno ha perso di più nel 2020 (pari a Spal e Brescia). Fischi dall'Olimpico nel finale. I tanti infortuni e un momento difficile da superare al più presto: e alla prossima giornata è in programma la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, che ora può puntare al quarto posto solitario a +3 proprio sui giallorossi.

La partita

Nella Roma tre i rientri importanti dal primo minuto, quelli di Mkhitaryan, Perotti e Kolarov sulla sinistra. I primi due giocano tra i tre dietro a Dzeko, insieme a Under (Pellegrini è out per squalifica) e con Kluivert in panchina. Chiaro messaggio di Fonseca che punta sull'esperienza dopo il ko contro il Sassuolo. Sono invece ben sei le assenze pesanti in casa Bologna: Poli è squalificato. E ai box ci sono anche Medel, Dijks, Krejci, Santander e Sansone. Mihajlovic - regolarmente in panchina - punta così su Palacio in avanti, supportato da Orsolini, Soriano e Barrow (prima da titolare per lui in rossoblù). Mentre Svanberg vince il ballottaggio con Dominguez a centrocampo.

Il primo tempo è subito uno show all'Olimpico, soprattutto grazie al Bologna, che mette in grande difficoltà la Roma per tutto il corso della frazione. La squadra di Mihajlovic parte bene e segna subito con Orsolini su un cross di Barrow. Squadra aggressiva e propositiva. Il goffo autogol di Denswil riporta le cose in parità, ma sono sempre i rossoblù a fare meglio e a pungere spesso. Barrow dal limite (grazie anche a una deviazione di Santon) fa 2-1, e dunque sia Svanberg che Palacio sfiorano il tris prima del fischio di metà tempo di Guida.

Dunque la ripresa, che non cambia registro rispetto a quanto visto in tutta la prima parte del match. Sempre Bologna messo meglio in campo, e subito in gol al 53' alla prima vera occasione del secondo tempo. Fa tutto Barrow, che riceve, punta, salta Mancini e infila il tris in area. Con la Roma che sale a quota tre gol subiti per due partite consecutive in A come mai era capitato dal febbraio del 2013. Fonseca, a questo punto, prova la mossa Carles Perez (per Ünder) e Bruno Peres (per Santon), mentre Mihajlovic manca in campo Dominguez, ma non prima della rete di Mkhitaryan che accorcia di testa sul cross di Bruno Peres (entrato bene in partita). Proprio nel momento di massimo sforzo della Roma (con anche Kalinic in campo) arriva però il rosso a Cristante, che entra in ritardo a centrocampo su Orsolini. Di Dzeko l'ultimo squillo nel recupero, su cui però Skorupski risponde bene. Al triplice fischio sono tre punti Europa per il Bologna. (Sky Sport)