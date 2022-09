Serie a: oggi Cagliari-Milan, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta domani sera Roma-Juventus. Premier, Liverpool col Tottenham

CAGLIARI 11 GEN - Oggi al via la 19ma giornata della Serie A di calcio, con tre anticipi: Cagliari-Milan alle 15, Lazio-Napoli alle 18 e Inter-Atalanta alle 20:45. Domani le altre, con il big match Roma-Juventus. Premier League: oggi la 22ma giornata, col Liverpool capolista in casa del Tottenham. Sci: oggi in Austria gigante maschile e libera femminile di Coppa del mondo.