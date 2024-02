Sfiorata la tragedia a Napoli: voragine ingloba due auto nel Vomero

NAPOLI – All'alba una scena da film si è materializzata nel cuore del quartiere Vomero, quando una voragine improvvisa ha risucchiato due vetture su via Morghen, al civico 63. La voragine si è aperta nella zona di San Martino, coinvolgendo una macchina parcheggiata e una in transito. Fortunatamente, non si lamentano gravi ferite tra i passeggeri, grazie all'intervento tempestivo di due militari dell'Esercito, impegnati nel servizio "Strade sicure", che hanno prestato soccorso.

Indagini in corso sul crollo

La Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta per accertare le cause del disastro, sotto la guida della Polizia Locale, coordinata dal generale Ciro Esposito e la supervisione dei magistrati della VI sezione, capitanati dal procuratore aggiunto Simona Di Monte.

Dettagli dell'incidente

Intorno alle cinque del mattino, il terreno ha ceduto, ingoiando le due automobili. I soccorritori sono intervenuti prontamente, e la zona è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza. Le indagini preliminari suggeriscono un collasso della rete fognaria, con conseguente rottura di una condotta idrica, che ha interrotto l'approvvigionamento dell'acqua in diverse strade limitrofe.

Evacuazione e sicurezza civile

È stata ordinata l'evacuazione dell'edificio situato al numero 63 di via Morghen, mentre l'avvocato Angelo Pisani solleva preoccupazioni sulla mancanza di monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture cittadine.

Testimonianze e reazioni

Giulio Delle Donne, coinvolto nell'incidente, narra la dinamica salvezza operata dai militari e lancia un appello per una maggior attenzione alla manutenzione urbana.

Misure future

L'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, sottolinea la necessità di verifiche approfondite per garantire la sicurezza stradale prima di ripristinare la circolazione veicolare.

Un disastro che poteva avere esiti ben più gravi evitato per un soffio, che ora apre la strada a un'indagine approfondita e a una riflessione sulla gestione e manutenzione delle infrastrutture urbane.