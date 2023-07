SGF celebra il nuovo Cavaliere della Repubblica, Salvatore De Luca: Sindaca Succurro esprime orgoglio e gratitudine

San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro riceve in municipio il nuovo cavaliere della Repubblica Salvatore De Luca, "orgogliosi del suo eroismo, concittadino di grande spessore umano e professionale"

«Siamo orgogliosi per l’eroismo, l’operato di pace e il grande spessore umano e professionale del I graduato Salvatore De Luca, bersagliere e nostro concittadino cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha da poco conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”». Lo dichiara, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che ha accolto il militare in municipio per esprimergli, puntualizza la stessa sindaca, «le congratulazioni e la gratitudine più sentite a nome dell’intera cittadinanza».

«De Luca – ricorda Succurro – si è distinto per il coraggio manifestato in favore delle popolazioni oppresse da regimi totalitari e per il grande contributo che ha dato alla difesa della libertà e della dignità umana, per cui ha messo a repentaglio la propria vita, anche rimanendo ferito. Egli aveva partecipato a delicate missioni internazionali, sia in Iraq, negli anni 2005, 2006 e 2007, che in Afghanistan, nel 2008, nel 2010 e infine nel 2012.

Per il proprio spirito di servizio, il nostro concittadino aveva già ricevuto due medaglie: una di bronzo, al Valore dell’Esercito, e una croce d’argento, al Merito dell’Esercito. Ha perciò meritato sul campo il titolo di Cavaliere della Repubblica, anche portando alto il nome della città di San Giovanni in Fiore». «Ringrazio l’amministrazione comunale per gli onori che ha voluto tributarmi – afferma De Luca, che la sindaca Succurro ha omaggiato con la medaglia del Premio Città di Gioacchino da Fiore – e dedico alla mia città l’importante riconoscimento che ho ricevuto da parte del Capo dello Stato».