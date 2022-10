SGF. Centro di aggregazione “ Raggio di Sole”. Il gioco: terapia dell’anima e della mente. Attività formativa del progetto dell’A.Di.Fa. ( Associazione disabili e familiari) sostenuto da Fondazione CON ILSUD.



Il gioco: terapia dell’anima e della mente. Con questo intento, si è svolta presso il centro di aggregazione “Raggio di Sole” di San Giovanni in Fiore ( Cs) un’altra giornata formativa prevista nell’ambito del progetto dell’A.Di.FA ( Associazione disabili e familiari) , sostenuto da Fondazione con il Sud e supportato dal C.S.V. ( Centro Servizi Volontariato) di Cosenza. I ragazzi del centro e gli educatori, guidati dalla responsabile , Franca Sciarrotta, sono stati coinvolti in diverse attività ludiche proposte, gestite e coordinate da Antonella Greco e dallo staff, specializzato in animazione, di “Hakuna Matata”.



Il cima festante, l’allegria e la fantasia dei ragazzi hanno suscitato in tutti i partecipanti belle sensazioni. Momenti intensi hanno alimentato e rafforzato quella voglia di stare insieme e di arricchirsi reciprocamente di emozioni positive. Emozioni che continuano a rafforzare l’empatia, una delle soft skills, quelle competenze chiavi che servono per promuovere e costruire una società più aperta ed inclusiva. Durante la giornata, la musica, i colori e i sorrisi hanno fatto da contorno al divertente ed interattivo percorso ludico-motorio dei ragazzi. Promuovere la creatività, lo sviluppo affettivo cognitivo e sociale è l’obiettivo attorno al quale ruota il consolidato programma dell’intero progetto su cui il presidente dell’A.Di.Fa, Francesco Talerico e la coordinatrice Assunta Romano hanno lavorato in sinergia, con impegno e dedizione.

