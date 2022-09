Covid. Sindaci, weekend stop centri commerciali e scommesse

Sindaci, stop centri commerciali weekend e scommesse, Nelle tabaccherie e nei bar, assembramenti per giocare

ROMA, 01 NOV - Chiusura dei centri commerciali nei weekend, perché è in quei giorni che si concentra l'affluenza e chiusura degli sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar perché è lì che si sposta il flusso di chi trova chiuse le sale scommesse. E' quanto avrebbe chiesto, a quanto apprende l'ANSA, il presidente dell'Anci, Antonio Decaro a nome dei sindaci, insieme ad una intesa di fondo sulle limitazioni da disporre.



I sindaci - sempre secondo quanto si apprende - non si sono mostrati contrari alla limitazione degli spostamenti tra regioni e alla limitazione degli spostamenti nelle ore serali (come già accade in alcune regioni).



Infine, in materia di ristori, il presidente Decaro avrebbe proposto che si replichi la buona esperienza della primavera scorsa, quando furono i Comuni, attraverso un'ordinanza di Protezione civile, a gestire i fondi per l'emergenza alimentare rapidamente e capillarmente: cioè che si assegnino agli amministratori locali fondi per buoni spesa per le famiglie più fragili.

