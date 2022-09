Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro il “virus è tra noi”; quindi #tuteliamoci e #tuteliamo

SELLIA MARINA, 31 OTT - (Dalla pagina personale di Facebook il Sindaco Francesco Mauro lancia dettagli e precisazioni ). Premesso che il Sottoscritto non ha nessuna obbligatorietà di diffondere il numero, il luogo, il nome ecc., delle persone interessate dal contagio Covid-19.



Anzi, i numeri, le statistiche, le interpretazioni sono molto importanti per gli addetti ai lavori e vanno inquadrati ed interpretati in una complessa logica di analisi, altrimenti suscitano, questo si, preoccupazione e ansia nei Cittadini! Ogni notizia (o numero), quindi, dev’essere il più possibile contestualizzata e supportata da argomentazioni e dati.



Il mio ruolo, quale autorità sanitaria locale, non è quindi quello di divulgare numeri della pandemia da covid-19, ma prioritariamente di garantire l’incolumità dei Cittadini. Il ruolo del Sindaco, in questi casi, infatti, è quello di attivare, controllare e pretendere che si pianifichi e si esplichi ogni misura idonea per la tutela dell’incolumità dei propri Cittadini amministrati.

Solo successivamente, se lo ritiene, ogni Sindaco può condividere notizie e dati il più possibile completi ed attendibili.



Personalmente, sono impegnato prioritariamente a tutelare tutti i selliesi e chi ha bisogno di aiuto e vive nella nostra Comunità!



Il pettegolezzo, i sospetti, gli scoop giornalistici, lo sciacallaggio, non mi riguardano! Tantomeno mi faccio dettare l’agenda dai social o da altri. A tal proposito, alcune accuse, rivolte in queste ore al sottoscritto, non ritengo meritevoli di essere nemmeno commentate.



La serenità delle persone, non sono i numeri. La serenità e l’incolumità delle persone, nel caso della pandemia sanitaria in atto, sono strettamente connesse con l’assunzione di responsabilità di ciascuno di Noi!



Tutti e ciascuno dobbiamo rispettare le regole dettate dalla legge ed i comportamenti consigliati dagli esperti, ovverosia uso della mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani, ecc..

Fatta questa doverosa premessa, dopo il lavoro svolto in queste ore -spesso in contatto con Medici di base, Asp di Cz, Forze dell’Ordine e colleghi Sindaci-, e dopo aver avuto dati e notizie certe, comunico che: - le #persone_positive al covid 19, ad oggi accertate ufficialmente dall’Asp, sono #tre (altro caso, il primo, di cui ho dato informativa alla popolazione in data 01 c.m., è guarito).



Dei tre soggetti positivi, tutt’ora in quarantena nel nostro Comune, entrambi, hanno contratto il virus fuori dal Comune di Sellia Marina (esempio classico della necessità di spiegare il numero e non di annunciarlo solamente) - #Altro #contagio_positivo al covid 19, di persona residente nel nostro Comune, è stato accertato, ma ancora non comunicato formalmente dall’Asp.



Del medesimo contagio, il Sottoscritto è stato informato alle ore 6.24 di mattina del 30 c.m.(#ieri); personalmente, mi sono immediatamente attivato contattando i responsabili dell’Asp di Cz i quali, con professionalità, disponibilità e tempestività, su mia urgente richiesta, in pari data hanno sottoposto ed eseguito il tampone a #undici persone, per possibile contagio con soggetto positivo da covid 19; dei predetti tamponi ancora non ho ricevuto alcun esito e, pertanto, le persone interessate sono in quarantena domiciliare volontaria.



Altresì faccio presente che, nel nostro Comune, altre #sei #persone sono in domicilio volontario in #attesa_di_tampone per possibile contatto avuto in altro comune, con persona positiva al covid 19. Di questi nostri concittadini ho avuto notizia dal collega Sindaco del comune interessato e dal Medico di base, nella serata del 29 c.m.. e del 30 c.m.



Mi preme rassicurare che ho sono sentito sia le persone positive al covid 19 sia quelle in quarantena domiciliare volontaria e tutte stanno bene!

A questi nostri Amici ed ai propri familiari, a nome della Comunità selliese, inoltro un forte abbraccio virtuale e formulo gli Auguri di buona e pronta guarigione.



Quanto sopra ed esposto, deve convincerci sempre di più che, il “VIRUS E’ TRA NOI”; quindi #TUTELIAMOCI e #TUTELIAMO, in particolare, le persone più vulnerabili (Ammalati, Anziani, Bambini)! Questo era il senso del mio Appello alla Comunità! Questa è l’esortazione che Tutti dobbiamo fare nostra per tutto il periodo di emergenza sanitaria da covid-19!



Il Vostro Sindaco Francesco Mauro