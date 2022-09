Sindaco Francesco Mauro: Sellia Maria è un comune virtuoso “#PlasticFree e #RicicloDiClasse"

SELLIA MARINA, (CZ) 21 DIC - Secondo le Nazioni Unite ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, causando vari tipi di problemi ad animali marini e a isole del Pacifico, e secondo alcune stime, se si continua così, entro il 2050 nel mare ci sarà – in termini di massa – più plastica che pesci.

Usando una borraccia riutilizzabile – invece che una nuova bottiglietta di plastica ogni giorno – si può significativamente ridurre il consumo di plastica. Come Amministrazione, abbiamo deciso di iniziare il percorso #PlasticFree con le scuole di Sellia Marina distribuendo 750 borracce in Alluminio e quindi riutilizzabili. L'iniziativa, per 200 giorni di scuola, ci porta a ridurre 150.000 bottigliette di plastica ogni anno!



Altresì all'Istituto Comprensivo saranno consegnati Kit per la Raccolta Differenziata avviando così il Progetto "#RicicloDiClasse". Saranno altresì affrontati temi sulla Depurazione ed Energia rinnovabile.

Domani 22 Dicembre alle ore 10.30 Conferenza stampa nella Sala Consiliare,

Partecipano: Sergio DE CAPRIO Assessore Regionale Giulio COMERCI Dirigente Scolastico Anna PARRETTA Presidente Legambiente Francesca MIRABELLI Presidente Associazione Mare Pulito "Bruno Giordano"



Il Sindaco Francesco Mauro



Mai invenzione umana si è rilevata così utile e deleteria allo stesso tempo; la plastica ha veramente rivoluzionato le nostre vite, ma ha anche creato un inquinamento difficilmente arrestabile; ora però per fortuna iniziano a comparire i primi comuni plastic free.

Di tutti i rifiuti che generiamo, i sacchetti, i bicchieri e le bottigliette di plastica sono forse il più grande simbolo della nostra società usa e getta.

Vengono usati, poi dimenticati e lasciano una terribile eredità.

(Zac Goldsmith)

Perché c’è bisogno di PlasticFree?

Derivato del petrolio, la plastica è un materiale che impiega centinaia di anni per biodegradarsi.

La plastica è un inquinante del terreno e del mare, provocando la morte quotidiana di animali e finendo persino nel nostro piatto.

Questo materiale infatti non degrada, ma si spezzetta fino ad arrivare a dimensioni microscopiche che possono addirittura finire nel nostro cibo e nelle bevande.

Prima che sia troppo tardi è necessario iniziare a combattere l’uso di questo materiale, creando una società completamente plastic free.

Cosa significa PlasticFree?

PlasticFree significa letteralmente “liberi dalla plastica”.

Questa è la denominazione di quei comuni italiani che per primi hanno deciso di schierarsi contro l’uso della plastica, nel tentativo di salvaguardare i nostri mari e territori.

Comuni composti da amministratori competenti, i quali hanno firmato e promulgato ordinanze per mettere al bando la plastica usa e getta.

Bicchieri, piatti, sportine usa e getta sono ormai un solo lontano ricordo in questi comuni virtuosi.

Cosa può fare il privato cittadino per far diventare il proprio comune PlasticFree?

Semplicemente far conoscere la propria opinione al consigliere comunale di riferimento, decidendo inoltre, consciamente, ogni giorno di scegliere solamente prodotti realizzati in materiali completamente riciclabili.