Smantellata una banda italo-albanese per traffico di droga, arresti a CA, SS, NU, GE, FC, RA, FI, PE e TE. I dettagli

Smantellata banda italo-albanese traffico droga arresti CA, SS, NU, GE, FC, RA, FI, PE e TE

Smantellata una banda italo-albanese coinvolta nel traffico di droga. Numerosi provvedimenti cautelari eseguiti in cinque regioni*

CAGLIARI, 20 NOV. - A partire dalle prime ore di oggi, in diverse province, tra cui Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant'Elena, supportati da reparti territoriali e specializzati e dalla direzione centrale per i servizi antidroga, stanno portando a termine numerosi provvedimenti cautelari riguardanti un'associazione coinvolta nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La banda smantellata aveva base principalmente nelle regioni di Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

I provvedimenti cautelari sono stati richiesti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari e sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Al momento, sono ancora in corso perquisizioni nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e di altri individui collegati al gruppo criminale. L'operazione ha preso il nome di "Family and Friends" a causa delle relazioni interne alla rete criminale.