Sorprendente cambio meteo: dopo le piogge, l'anticiclone africano porta un caldo estivo. Previsioni

Previsto caldo estivo dopo le piogge: l'anticiclone africano ritorna la prossima settimana. La prossima settimana vedrà una sorta di altalena meteo, tipica tra l'altro di queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra: infatti, dopo un avvio piuttosto instabile, caratterizzato da temporali su alcune regioni, tornerà ad avanzare (per l'ennesima volta!) il grande anticiclone africano.

La settimana si aprirà Lunedì 18 Settembre con il rischio più che concreto di rovesci temporaleschi. La causa va ricercata nel passaggio di un fronte instabile, collegato ad una più vasta depressione centrata sul Nord Europa (tra Isole Britanniche e Scandinavia) che riuscirà a far breccia nel campo di alta pressione. Come mostra la mappa qui sotto, secondo gli ultimi aggiornamenti i temporali colpiranno in particolare le regioni del Nord e la Toscana: occhi puntati soprattutto su Prealpi lombarde e Valtellina dove potrebbero cadere fino a 70 mm in poche ore. Poco da segnalare sul resto del Paese dove il sole splenderà con maggior convinzione e anche le temperature si manterranno ben oltre le media termiche.

Successivamente, dopo residue piogge nel corso di Martedì 19, specie sulle Alpi centro-orientali, andrà in scena il grande ritorno dell'anticiclone africano che riuscirà a riconquistare lo spazio perduto soprattutto a partire da Mercoledì 20 Settembre, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. La mappa che vi proponiamo qui sotto mostra bene la disposizione sinottica tipica delle ondate di caldo che generalmente si manifestano durante il periodo estivo.

Vista l'origine delle masse d'aria, ovvero l'interno del deserto del Sahara, ci aspettiamo un sensibile aumento delle temperature che si porteranno, ancora una volta, diffusamente oltre i 30°C (come in pieno Agosto) con picchi massimi sopra i 35°C, soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori; farà molto caldo anche su parte del Centro (33°C a Firenze e Roma).

Queste, in sintesi, le ultime novità in vista della prossima settimana che, dunque, si preannuncia molto dinamica. (iLMeteo)

