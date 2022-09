Soveria Simeri, AVIS il 15 giugno la Festa del donatore

SOVERIA SIMERI 16 GIUG - Il 14 giugno si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue promossa dall’OMS e sostenuta da tutte le Avis. Ogni anno le celebrazioni principali vengono svolte in un paese diverso e quest’anno è toccato all’Italia.

Lo scopo delle manifestazioni è quello di promuovere sempre di più la cultura del dono volontario, anonimo e disinteressato. La celebrazione di questa giornata torna quest’anno dopo aver visto lo stop a causa della pandemia da Coronavirus nel 2020. Lo slogan di quest’anno è “give blood and keep the world beating” (Dona il sangue e fai battere il mondo).

Numerose sono state le manifestazioni prodotte in ogni parte del mondo e la sezione comunale Avis di Soveria Simeri non è voluta rimanere sorda all’invito di dare un segno all’ideale filo rosso che unisce ogni donatore. Proprio per richiamare il rosso, colore del sangue, Soveria come altri centri urbani ha voluto illuminare di rosso uno dei suoi monumenti simboli scegliendo il monumento dei caduti in guerra posto nella centrale piazza Calvario.

Gli eventi sono stati distinti in due momenti. Nel corso della mattinata il presidente Francesco Paolo Milazzo e il sindaco Mario Amedeo Mormile, alla presenza di altri amministratori e membri del direttivo Avis, hanno assistito all’alzabandiera dei colori istituzionali AVIS, gesto materialmente effettuato dal piccolissimo Vincenzo. Sono stati inoltre posti per le vie del centro degli striscioni recanti la scritta Avis come segno di presenza ma soprattutto di ringraziamento ai donatori, veri protagonisti della vita avisina. Quale gesto d’amore più grande che dare parte di sé stessi per il bene di un altro? In serata, come detto, si sono accese le luci rosse sul monumento ai caduti e sono state fatte volare delle lanterne a forma di cuore proprio come simbolo di un dono nobile che porta in alto l’animo di chi lo compie.

Anche in questo secondo step si è registrata la presenza dell’amministrazione comunale a dimostrazione ancora una volta della sensibilità e disponibilità verso le associazioni e le esigenze della popolazione. Il presidente Milazzo, visibilmente emozionato, elogia e ringrazia nuovamente ogni donatore esortandoli a continuare il gesto di solidarietà e di amore che da sempre contraddistingue il gesto del DONO.