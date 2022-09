SS.106 Pietragrande, violento incidente tra 3 auto. Intervento dei Vvf

CATANZARO, 28 MAG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 10.15 circa sulla SS. 106 svincolo Loc. Pietragrande nel comune di Montauro per incidente stradale.

Coinvolte tre autovetture: fiat fiorino, Ford Fiesta, fiat punto. Tre feriti due occupanti fiat fiorino, un occupante Ford Fiesta, illesi altri due occupanti fiat punto.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre gli occupanti del Fiat Fiorino rimasti incastrati nell'abitacolo nonché alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. I feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con tre ambulanze. Cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.



Disagi per la viabilità. Il transito in ambedue sensi di marcia interrotto sino al termine delle operazioni di soccorso.