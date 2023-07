Stadio Ceravolo: si parte anche con il lotto 2. I dettagli

Stadio Ceravolo: si parte anche con il lotto 2. L’assessore Scalise conferma l’impegno e la volontà di rispettare i tempi

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Scalise, di accettare l’offerta definitiva trasmessa dalla società City Green Light srl e relativa all’intervento conosciuto come Lotto 2 di riqualificazione e adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione, ricompreso nel più ampio intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello stadio “Nicola Ceravolo”.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a € 905.699,31 a valere sui 3milioni a suo tempo destinati dalla Regione Calabria al Comune Capoluogo, necessari per mettere l’impianto sportivo e le aree circostanti nelle condizioni di poter ospitare gli incontri del campionato di serie B, che vedrà tra i protagonisti l’US Catanzaro.

L’impresa che realizzerà il lavoro è la stessa che si occupa del servizio di fornitura di energia, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in città. Ciò si è reso possibile alla luce della convenzione stipulata da Consip con l’aggiudicataria City Green Light e che prevede che l’Amministrazione possa stanziare un importo extra canone a consumo per remunerare le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi. La cantierizzazione dell’opera è prevista per la prossima settimana.

L’assessore Scalise si è detto “particolarmente soddisfatto per quest’ultimo tassello che va a posizionarsi a fianco dei precedenti due, che costituiscono l’intervento complessivo sullo stadio. Anche in questo caso – ha aggiunto – si è lavorato a spron battuto per bruciare i tempi nell’ambito di quella che abbiamo definito una sfida impossibile. Ciò non toglie però che, così come abbiamo fatto finora, ce la metteremo davvero tutta e tutti i giorni per garantire ai Giallorossi di poter giocare tra le mura di casa sin dall’inizio del prossimo campionato”.