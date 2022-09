Ministra Azzolina e il Premier Conte in visita all’Istituto Comprensivo Francesco Gesuè. Video

CASERTA. 1 OTT - Stamattina con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo visitato l’Istituto Comprensivo Francesco Gesuè di San Felice a Cancello (Caserta). Qui, come in altre aree difficili del Paese, il ritorno alla didattica in presenza è particolarmente importante. La scuola è un punto di riferimento per la comunità e l’unica strada che questi ragazzi possono percorrere per garantirsi un futuro.

Qualche settimana fa, purtroppo, siamo dovuti intervenire in questa scuola dopo una serie di atti vandalici, per ricomprare tutto ciò che era stato rubato e installare sistemi di sicurezza. La dirigente scolastica Teresa Mauro e i docenti, che ringrazio per il lavoro che fanno ogni giorno, hanno detto che “avere lo Stato vicino è una cosa importante”. Non li lasceremo soli.