Studiare all’Estero: nuovo bando di concorso per i ragazzi delle scuole superiori

L’Organizzazione Intercultura da avvio ad un nuovo bando di concorso, per i programmi all'estero 2022/2023 con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra i giovani, le famiglie e le scuole di tutto il mondo. È quindi un’esperienza di crescita, un percorso educativo.

I programmi sono rivolti prioritariamente a studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 (ovvero, indicativamente di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni).

Intercultura promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2.200 ragazzi all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.

Secondo quanto si evince dal bando, il programma tipo si basa su 3 elementi fondamentali:

-L’accoglienza in famiglie selezionate;

-La frequenza di una scuola locale;

-La presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo l’esperienza degli studenti.

La normativa vigente (Nota 843/2013 del Ministero dell’Istruzione) riconoscerà ai ragazzi l’anno all’estero e consentirà di accedere alla classe successiva. Inoltre, la normativa scolastica (Nota 3355/2017 del Ministero dell’Istruzione) sottolinea che l’esperienza di studio all’estero è valida anche per il riconoscimento delle ore previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi al concorso attraverso il sito www.intercultura.it entro il 10 novembre 2021.

Per la partecipazione ai programmi è prevista una quota di partecipazione che varia in base alla destinazione e alla durata del soggiorno. Intercultura mette anche a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo dedicato a questo scopo. Sono disponibili altre centinaia di borse di studio, grazie al sostegno di aziende, enti e fondazioni.

Le borse prevedono una copertura totale o parziale dei costi e permettono di partire da 3 mesi ad un anno o di trascorrere alcune settimane estive all’estero.

Tutti gli studenti che risulteranno vincitori saranno coinvolti anche nel percorso di formazione che Intercultura predispone per preparare i ragazzi a convivere con valori e popoli diversi ed aiutarli ad aprirsi al mondo e a sviluppare maggiore predisposizione all’internazionalità e all’interculturalità.

Leggi qui il BANDO.