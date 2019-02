Tav: Toninelli, analisi costi-benefici scientifica e inconfutabile

TORINO 22 FEBBRAIO - L'analisi costi-benefici sul Tav "e' di natura scientifica e i dati io non li posso confutare": lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a Radio24. "Non rappresenta una valutazione politica - aggiunge - la politica viene dopo, e dopo aver visitato le strade groviera che ci sono in Italia, gli 8 miliardi e 100 del Tav preferirei usarli per mettere in sicurezza l'esistente". "La mozione di ieri mette un punto fermo sul contratto di Governo e sugli esiti dell'analisi costi- benefici. - aggiunge Toninelli - Ripeto tempo due settimane e troviamo una soluzione come l'abbiamo trovata su tutto il resto".