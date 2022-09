Tempo: previsioni fino alle 24 di oggi

ROMA, 27 AGO - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo maggiore variabilità e isolati piovaschi tra basso Veneto e Ferrarese. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 33. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento in Toscana e al pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34. Al Sud condizioni anticicloniche con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nubi sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 30 e 35.