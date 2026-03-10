Tennistavolo Norbello: la A1 femminile sale a Bolzano

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Playoff garantiti, seconda posizione da consolidare.



Le Norbellissime affrontano la spedizione bolzanina con un mix di tranquillità/agitazione, tipica di chi ha le idee chiare ma non vuole comunque perdere colpi.



A motivare il gruppo e a mantenerlo concentrato verso un obiettivo ben definito è il coach slovacco Olga Dzelinska.



Quando mancano tre gare al termine, il suo ruolo è fondamentale per tenere saldissimo un gruppo che ha dimostrato più volte di essere coeso e consapevole delle proprie potenzialità.



Il trittico di gare che poi condurrà ai playoff scudetto calendarizzati per il 12 maggio 2026 prevede inoltre la grande sfida a Castel Goffredo (23 marzo) e il derby a Muravera (8 aprile).

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Mercoledì 11 marzo 2026 Ore 18:30

Sede di Gioco Sportzone Pfarrhof-via Maso della Pieve 11-Bolzano

Asv TT Südtirol Bolzano Tennistavolo Norbello

INCOGNITE FORMAZIONI

Le due contendenti sono separate da otto punti.



Il team alto atesino si presentò a Norbello, nell’incontro d’andata, con la n. 1 d’Italia e n. 83 del mondo Gaia Monfardini (in questi giorni impegnata in Slovenia nel WTT Feeder Otocec), la n. 10 Arianna Barani e Laura Depentori.



Grande assente la beniamina di casa nonché atleta internazionale e due volte olimpionica Debora Vivarelli (n. 3 d’Italia, 60%) che se giocasse assieme alla figlia di Tan Wenling sicuramente darebbero filo da torcere a chiunque.



Nel girone di ritorno non si è più vista la spagnola Eugenia Sastre Perez (25%).

Impossibile scucire informazioni a Olga Dzelinska sulla formazione da opporre a Bolzano: di sicuro giocherà l’italo cinese che spera di non incrociare Gaia, e poi tanti punti interrogativi su Hana Matelova, Ana Tofant, Anastasiia Kolish, Paulina Krzysiek.