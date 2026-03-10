Tennistavolo Norbello: la A1 femminile sale a Bolzano
Playoff garantiti, seconda posizione da consolidare.
Le Norbellissime affrontano la spedizione bolzanina con un mix di tranquillità/agitazione, tipica di chi ha le idee chiare ma non vuole comunque perdere colpi.
A motivare il gruppo e a mantenerlo concentrato verso un obiettivo ben definito è il coach slovacco Olga Dzelinska.
Quando mancano tre gare al termine, il suo ruolo è fondamentale per tenere saldissimo un gruppo che ha dimostrato più volte di essere coeso e consapevole delle proprie potenzialità.
Il trittico di gare che poi condurrà ai playoff scudetto calendarizzati per il 12 maggio 2026 prevede inoltre la grande sfida a Castel Goffredo (23 marzo) e il derby a Muravera (8 aprile).
|Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale
|Terza giornata di ritorno
|Mercoledì 11 marzo 2026
|Ore 18:30
|Sede di Gioco
|Sportzone Pfarrhof-via Maso della Pieve 11-Bolzano
|Asv TT Südtirol Bolzano
|Tennistavolo Norbello
INCOGNITE FORMAZIONI
Le due contendenti sono separate da otto punti.
Il team alto atesino si presentò a Norbello, nell’incontro d’andata, con la n. 1 d’Italia e n. 83 del mondo Gaia Monfardini (in questi giorni impegnata in Slovenia nel WTT Feeder Otocec), la n. 10 Arianna Barani e Laura Depentori.
Grande assente la beniamina di casa nonché atleta internazionale e due volte olimpionica Debora Vivarelli (n. 3 d’Italia, 60%) che se giocasse assieme alla figlia di Tan Wenling sicuramente darebbero filo da torcere a chiunque.
Nel girone di ritorno non si è più vista la spagnola Eugenia Sastre Perez (25%).
Impossibile scucire informazioni a Olga Dzelinska sulla formazione da opporre a Bolzano: di sicuro giocherà l’italo cinese che spera di non incrociare Gaia, e poi tanti punti interrogativi su Hana Matelova, Ana Tofant, Anastasiia Kolish, Paulina Krzysiek.
