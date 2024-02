Tennistavolo Norbello: la cura ricostituente delle A2 femminili fa effetto

NORBELLO, 18 DICEMBRE 2023 - Il pianeta A2 femminile comincia a popolarsi di faccine sorridenti e compiaciute. Nessuna sconfitta e sei punti totali equamente distribuiti tra i due gironi raffigurano il responso derivante dai concentramenti posti a cavallo tra la fine dell’andata e l’incedere del ritorno. L’aver coinvolto atlete di spessore dal curriculum superbo ha prodotto i frutti sperati. Già dal turno scorso le Blu del nord avevano cambiato il passo grazie all’arrivo di Manuela Daniele e le conferme sono giunte anche da Mazzano con la classifica che si è mossa dopo un duplice confronto tra compagini d’alta classifica. E stavolta spetta anche alle norbelline sudiste vedersi mutare sensibilmente la graduatoria grazie all’apporto di una straordinaria neo compagna di nome Tan Wenling, campionessa italiana assoluta in carica e tanto altro ancora.

Chi mangerà indistintamente e con irrefrenabile golosità fette di panettone e pandoro sarà il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu, presente in Sicilia ad incoraggiare la squadra gialla e ad attendere con un po’ di apprensione i referti che arrivavano dal nord: “Non potevo aspirare a momento migliore per formulare i migliori auguri di buone feste alla grande famiglia del nostro sodalizio – dice – perché le gratificazioni complessive giunte da più fronti nell’ultimo mese dell’anno sono state veramente soddisfacenti. E in attesa di riprendere una stagione ancora aperta a tante possibilità, estendo gli auguri natalizi e di buon 2024 non solo ai nostri tecnici e atleti ma anche ai nostri tifosi e simpatizzanti che ci sostengono sempre”.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Terzo concentramento Domenica 17 novembre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco PALAZZETTO DELLO SPORT - VIALE MAZZINI, Mazzano (BS)

A4 Verzuolo Tennistavolo Norbello “Blu” 2 4 Tennistavolo Norbello “Blu” TT Torino 3 3

L’AVANZATA CONTINUA

Il risultato a sensazione giunge nella prima sfida bresciana quando la capolista piemontese deve arrendersi all’assetto giallo blu coordinato dal tecnico Sergei Mokropolov. L’allungo iniziale è quello decisivo con Sofia Ivanova che ha la meglio su Frisone, seguita da Manuela Daniele che non dà scampo a Coates. La russa Klimchenko accorcia le distanze su Gohar Atoyan ma dopo un’epica battaglia la super difesa di Daniele regge fino al quinto set, dopo che Frisone aveva recuperato due parziali. Si chiude alla bella anche la sfida tra le due straniere con il Verzuolo che accorcia ancora. A salire in cattedra spetta a Gohar che dominando Coates regala la vittoria mattutina.

Quando arriva il turno del TT Torino Manuela sa di doversela giocare con le sue ex compagne di scuderia e non sarà facile. Supera lo scoglio inaugurale con Minurri, ma sarà fatale l’altro singolare con Armanini, difensivista come lei e capace di imbastire una significativa rimonta dallo 0-2. Anche Gohar viene intrappolata nella ragnatela della stessa avversaria e poi all’epilogo deve inchinarsi alla freschezza atletica dell’italo argentina Sanchi. Chi passa il test a pieni voti è Ivanova concreta con Sanchi e altrettanto perentoria su Minurri.

“Siamo contenti di aver dimostrato le potenzialità di questa squadra – afferma l’allenatore Sergei Mokropolov – vincendo con la capolista Verzuolo. Hanno contribuito tutte le ragazze; peccato per il punto perso nella partita contro Torino, sia Manuela, sia Gohar avevano chance nelle loro seconde partite. In generale, dopo questo concentramento, abbiamo la classifica molto diversa con tutte le squadre vicine tra loro, ma soprattutto, per il livello di gioco espresso da Manuela, Sonia e Gohar, siamo sicuri di poter raggiungere l’obiettivo della stagione”.

Di seguito il punto di vista di Manuela Daniele: “Sono contenta della mia prestazione, mi spiace non aver portato a segno anche il punto con Armanini ma sapevo che avrei potuto anche perdere. Mi è mancata un po' di lucidità nella schiacciata, la stanchezza incominciava a farsi sentire e così mi sono dovuta arrendere al quinto set dopo che stavo vincendo 2-0. Ho visto le mie compagne sempre durissime, mi spiace per Gohar perché avrebbe meritato qualcosa in più; è positivo comunque lo spirito con cui stiamo affrontando questa graduale risalita in classifica”.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Terzo concentramento Domenica 17 dicembre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport Enna Bassa - Piazzale de Coubertin - Enna

Tennistavolo Norbello “Giallo” ASD TT Ausonia Enna 4 1 TT Ennio Cristofaro Casamassima (Bari) Tennistavolo Norbello “Giallo” 3 3

TAN WENLING FA POKER E CREDE NEL MIGLIORAMENTO COLLETTIVO

Tre giovani di belle speranze che si ritrovano a stretto contatto con chi ha scritto una pagina indelebile del tennistavolo nazionale deve essere stata una situazione molto emozionante. E soprattutto foriera di risultati positivi tra cui la prima vittoria stagionale. A farne le spese è stata l’Ausonia Enna: per Tan è un gioco da ragazze imporsi sia su Corrivo, sia sulla bulgara Mutlu che però, in precedenza, era riuscita a spuntarla sulla paraguaiana gialla Lucero Ovelar. Simona Ettari timbra il cartellino con una emblematica doppietta sgominando Minutoli e Ciferni. La spartizione dei punti avviene nell’incontro successivo con la capolista Casamassima. L’atleta partenopea lascia spazio alla sua amica vastese Gaia Smargiassi, sfortunata in entrambe le sue performances in quanto costretta a cedere al quinto parziale. Tutto era cominciato nel migliore dei modi con Lucero vittoriosa su Bertolaccini. Dopo il quasi scontato allungo di Tan, in scioltezza su Varveri, Gaia si rende protagonista di un bel recupero sulla romena Corburean che poi ha vita facile nel quinto parziale. Tan insiste agevolmente su Bertolaccini, mentre anche Ovelar ripete lo stesso match di Smargiassi perdendo alla bella con la straniera del team pugliese. L’universitaria abruzzese cede ai vantaggi del quinto dopo essere stata avanti 2-1 e dopo aver perso i successi parziali sempre col minimo scarto.

“Sono veramente contenta del rendimento di queste bravissime ragazze – dichiara Tan Wenling – che oltre ad essere molto simpatiche, hanno tanta grinta, gran voglia di vincere e soprattutto usano la testa. Essendo giovani c’è qualcosa da perfezionare, ma sono giovane pure io e come loro devo migliorare ugualmente. Miglioreremo insieme sperando di fare ancora meglio nel prossimo concentramento”. Sull’impatto con la signora dalle tre olimpiadi alle spalle, prende la parola Simona Ettari: “Sicuramente è stato uno stimolo avere Tan in squadra; credo abbia dato a tutte grande motivazione e voglia di giocare. Poi è molto simpatica e umile, aspetto non scontato quando ci si raffronta con una campionessa. Ne abbiamo vinta una e pareggiata l’altra quindi, da adesso in poi, auspico una ripresa”.













Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Settima giornata di andata Domenica 17 dicembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD TT Guspini 0 6

ALTRO TONFO CASALINGO

In quella che doveva essere la gara della risalita, arriva un punteggio tennistico che non fa pensare a nulla di buono. Anche il leader Maurizio Muzzu non riesce a superarsi e quindi sono guai per tutti, ovvero anche per Eleonora Trudu, Martina Mura, Roberto Bosu, Peppe Mele. La pausa natalizia servirà per riflettere ed escogitare piani di risalita.

Nella foto da sx Ovelar, Smargiassi, Ettari, Tan Wenling, Carrucciu