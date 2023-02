Tennistavolo Norbello: tra Intercup, A1 e A2 femminile c'è da stare satolli

NORBELLO, 10 FEBBRAIO 2023 - Questa volta le partite si possono contemplare ad una ad una, prima venerdì e poi sabato. E non sono neppure monotematiche, perché nel primo caso i norbelloni scendono in campo per agguantare la semifinale della coppa europea TT Intercup, mentre l’indomani sono le terze in classifica di A1 femminile che proveranno a contrastare la lunga inattaccabile egemonia del Castel Goffredo, probabilmente super equipaggiata per consentire a tutte le sue tesserate di accumulare il numero di incontri minimi, necessari alla disputa dei play off.

Insomma in via Azuni se ne vedranno delle belle, anche perché gli austriaci provenienti da Kuchl militano nella Bundesliga maggiore e sciorineranno una formazione molto giovane ma insidiosa.

Per assistere alle partite dal vivo, occorre semplicemente coraggio e buona volontà nell’accostarsi all’impianto di via Azuni, perché l’ingresso è gratuito.

Domenica scendono in campo pure le formazioni Blu e Gialla di A2 femminile, ma in trasferta: la dirigenza è in fibrillazione perché in un caso e nell’altro ci sono ambizioni di primato.

La società guilcerina è reduce dalla bella esperienza fatta registrare dalla due giorni dedicata al torneo regionale Open durante la quale anche un suo tesserato, Maurizio Muzzu, è giunto al terzo posto tra i 4a categoria. E le soddisfazioni sono pure arrivate dalla società satellite Tennistavolo Quartu che con Nicola Orani ha colto il successo nei 6a categoria.

Riempie di gioia anche l’andamento delle squadre paralimpiche, coordinate dai tecnici Ana Brzan e Martina Mura, reduci dalle ultime giornate della regular season. Nella A2 in piedi il duo Max Manfredi – Mauro Mereu incamera il primo successo stagionale e tra i carrozzati il Tennistavolo Quartu, con Daniel Catalin Maris e Giovanni Pilia può andare fiero delle ottime prestazioni offerte.

Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Terzo turno (Dr. J. Simecek-Trophy) Venerdì 10 febbraio 2023 Ore 17:30

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (Oristano)

Tennistavolo Norbello TT Raiffeisen Kuchl

SFIDA COMPLICATA

Non sarebbe male andare fino in fondo ad una competizione continentale che ormai si frequenta da tanti anni. D’altronde la formazione può giocarsela anche se priva degli iberici Diogo Carvalho e Javier Benito Rodriguez. Infatti il tecnico giocatore Sergei Mokrolopolov, l’argentino Gaston Alto e il siculo Marco Antonio Cappuccio hanno dimostrato di avere una mentalità internazionale da sfruttare al momento giusto. Nei precedenti incontri hanno inflitto un sonoro 4-0 sia agli austriaci dell’UTTC Ender-Klima Altach, sia ai belgi dello RCTT Astrid Herstal (in casa loro).

Di tutt’altra risma appare il collettivo che contenderà ai padroni di casa l’accesso alla semifinale del Dr. J. Simecek-Trophy da disputarsi contro i polacchi dello KS Golden Masters Korczyna. La squadra proveniente dal Salisburghese è imbottita di giovani che nel precedente turno avevano lasciato a secco i cechi del TJ Tatran KRPA Hostiné. In quell’occasione giocarono lo sloveno Tilen Cvetko, e gli ungheresi Adrian Dillon e Istvan Molnar. In doppio si espressero Tilen Cvetco e Adrian Dillon.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 11 febbraio 2023 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo

ARRIVANO LE SUPER, SUPER IMBATTUTE

La grande parata di campionesse sfilerà nel cuore dell’isola: non è per nulla una novità ma a pensarci vengono sempre i brividi perché sa di incredibile.

Più che gli appassionati sono da convincere e instradare i poco avvezzi alla materia che non sanno quello che si perdono. Tra le avversarie ci potrebbe essere la romena Bernadette Szocs, attualmente n. 32 al mondo e ancora imbattuta in questa stagione; oppure la taiwanese Chen Szu-Yu, n. 25 del globo terraqueo. Inoltre della rosa fanno parte la russa Mariia Dolgikh e le due italiane terribili, la n. 3 d’Italia Nicole Arlia e la n. 5 Gaia Monfardini, applauditissima da queste parti quando è arrivata con la Nazionale Italiana l’8 dicembre 2022 per sfidare il Portogallo.

E le norbellissime? Anche loro, nonostante il terzo posto, sono in piena zona play off ma la salvezza non è ancora certa per via di una classifica corta.

Il tecnico Domenico Colucci auspica una formazione competitiva. Le convocate sono la romena Alina Zaharia, la polacca Magdalena Sikorska e la piemontese Veronica Mosconi, reduce dal torneo rosa dove si è fermata ai quarti di finale.

All’andata terminò con un incredibile 3-3, l’unico punto concesso dalle mantovane in questa stagione. Ma era un’altra storia perché quando la fuoriclasse russa Yana Noskova veste la maglia giallo blu si ha la sensazione di volare.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” Nazionale

Quarto Concentramento Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11 - 14

Sede di Gioco Coccaglio (Brescia)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu ASD TT Coccaglio Alghisi Verniciature Tennis Tavolo TorinoEurologistica A.S.D. Tennistavolo Norbello Blu











L’ORA DELLA VERITA’

C’è un primato da difendere e due squadre che hanno un approccio di classifica diametralmente opposto. Il Coccaglio padrone di casa ha alle spalle due risultati positivi su sei e ripone le sue chances nella n. 62 d’Italia Michela Merenda. Per contro si dovrà dare il massimo per evitare che la vicecapolista Tennis Tavolo Torino non effettui l’operazione sorpasso proprio nello scontro diretto, visto il solo punto di differenza. Nel club piemontese spiccano Elisa Armanini (88,9%), Manuela Daniele (66,7%) e Sofia Minurri (54,5%).

Fortunatamente il trio norbellino blu potrà farsi coraggio con il miglior assetto: ci sarà l’ungherese Timea Peterman (87,5%), la n. 18 d’Italia Krisztina Nagy (70%) e l’italo-armena Gohar Atoyan (30%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” Nazionale

Quarto Concentramento Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11 - 14

Sede di Gioco Napoli

A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo” P.G. Frassati Napoli ASD Ennio Cristofaro A.S.D. Tennistavolo Norbello “Giallo”











INCONTRI RAVVICINATI

Si comincia con uno scontro al vertice che si preannuncia succoso. Le gialline tentano di raggiungere le forti atlete partenopee allenate dall’ex Eliseo Litterio. A partire dalla nigeriana Alayinka Ayala (91,7%), fino alle autoctone Simona Ettari (72,7%) e Asia Bertolaccini (44,4%) il trio di casa è ancora imbattuto e venderà cara la pelle con i due punti di vantaggio da amministrare.

Ma anche la formazione pugliese dell’Ennio Cristofaro sarà agguerritissima nel contendere la piazza d’onore alle rappresentanti del Tennistavolo Norbello. In questa gara avranno a che fare con le sorelle Celeste e Valentina Leogrande (87,5% e 58,3%). Tra loro la nigeriana Oluwe Falana (62,5%).

Norbelline in campo con il trio titolare formato dalla paraguaiana Lucero Ovelar (81,8%), Ana Brzan (66,7%) e Marialucia Di Meo (45,5%).

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Terza giornata di ritorno Domenica 12 febbraio 2023 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale - Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Paulilatino 2014

OCCHIO ALLA FAME PAULESE

Un classico derby testacoda del Guilcer che si spera accenda le rispettive tifoserie affinché allestiscano coreografie suggestive in modo da dare una spinta emotiva ai protagonisti. Favoritissimi i padroni di casa di cui non si conosce la formazione per la più classica delle pretattiche. D’altronde ci sono in gioco una promozione e una salvezza.

Nella foto di Stefania Serra Magdalena Sikorska