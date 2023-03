Tennistavolo Norbello: trasferte di venerdì a Reggio Emilia e Bolzano per le A1

NORBELLO, 3 MARZO 2023 - Giustificata euforia in via Mele per la medaglia d’argento conquistata da Marco Antonio Cappuccio nel singolo maschile under 21 ai Campionati Italiani Giovanili di Terni. Uno dei perni della formazione di A1 acquisisce questo risultato che precede la sfida determinante di Reggio Emilia (diretta streaming sul canale Fitet al link: https://www.youtube.com/@Fitetofficial/streams), dove in caso di vittoria giallo blu il terzo posto sarebbe blindato con conseguente semifinale play-off da giocare contro il Top Spin Messina, seconda forza del campionato. Dopo aver ricevuto complimenti e frasi ad effetto da parte dal presidente Simone Carrucciu e da tutta la dirigenza, Marco Antonio ripercorre le fasi salienti dell’esperienza umbra: “Per me è stata una gara particolare fin dall'inizio, avendo vissuto due anni a Terni e non tornandoci da almeno due tre mesi. Ho giocato solo il singolo al terzo giorno di gare, poiché impossibilitato per la gara a squadre e il doppio. Sulla prestazione in sé devo dire che non è sicuramente stato facile gestire il lato emotivo e anche fisico, dato che ho giocato ininterrottamente dalle 8 alle 16, più o meno. Sono soddisfatto del gioco e dell'atteggiamento che ho espresso; com'è normale c'è un po' di rammarico per la finale persa con Johnny Oyebode e che stavo conducendo per 2-0, però ci sarà tempo per rifarsi e dimostrare di poter giocare ancora meglio nei primi storici Campionati Italiani Assoluti che si terranno in Sardegna a Cagliari”.

Trasferte anche per la A1 femminile in quel di Bolzano e per la D1 maschile che ora rischia grosso dopo le due sconfitte consecutive che ne stanno pregiudicando il primato.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Venerdì 3 marzo 2023 Ore 19:00

Sede di Gioco Scuole elementari e medie Einstein - Via Nello Lasagni 5° - Reggio nell'Emilia (RE)

TT Reggio Emilia Grissin Bon A.S.D. Tennistavolo Norbello

UN ALTRO SFORZO E POI..

È l’ultima sfida utile per il clan guilcerino, perché poi rimangono quelle quasi proibitive di Carrara e il recupero casalingo con il Top Spin del 10 marzo 2023. E la società si sta sforzando di raggiungere il centro Italia con una formazione vincente coordinata dal tecnico Sergei Mokropolov. Tutti gli stranieri sono stati allertati: da Diogo Carvalho a Gaston Alto, da Javier Benito allo stesso pongista russo. Di fronte si troveranno una formazione in cerca della salvezza e distante sette lunghezze. All’andata, nonostante il 4-0, portoghese, argentino e siciliano dovettero sudare freddo prima di imporsi su Daniele Pinto (53,8%), Alessandro Baciocchi (25%) e il romeno Alin-Marian Spelbus (29,4%). Non sarà facile nemmeno stavolta ma sarebbe un peccato non coltivare fino in fondo il terzo posto che equivale alla prima storica apparizione nella top four maschile.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Venerdì 3 marzo 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Sportzone Pfarrhof - Via Maso della Pieve 11 Bolzano (BZ)

ASV TT Südtirol A.S.D. Tennistavolo Norbello

TRASFERTA DIFFICILE IN ALTO ADIGE

Salvo i soliti colpi di scena dell’ultima ora che hanno in parte condizionato l’andamento delle norbellissime in questo stranissimo campionato colmo di sorprese, si va a Bolzano per fare bella figura. Le padrone di casa, reduci dal successo casalingo con il fanalino di coda Muravera TT, occupano attualmente la seconda piazza con due punti di vantaggio sulle prossime avversarie e per di più con una gara in meno. All’andata finì con un salomonico pari. Probabili giocatrici del Südtirol: Debora Vivarelli (58,8%), la magiara Szandra Pergel (58,8%), Loan Le Thi Hong. Ma potrebbe fare la sua comparsa anche l’ucraina Margaryta Pesotska (70%).

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Quinta giornata di ritorno Domenica 5 marzo 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra scolastica - Corso Cossiga, 6 - Sassari

Tennis Tavolo Sassari B A.S.D. Tennistavolo Norbello

ATTENDENDO LA RINASCITA

Dopo due clamorose sconfitte i tifosi si augurano un pronto riscatto. Banco di prova i veterani sassaresi che accolgono pure il neo campione italiano under 21 a squadre Claudio Sabino. Partiranno dal Guilcer Maurizio Muzzu, Eleonora Trudu, Peppe Mele e Roberto Bosu.

Nella foto FITeT: Marco Antonio Cappuccio