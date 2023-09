Tennistavolo Norbello: trionfo al premio nazionale Cini

NORBELLO, 2 AGOSTO 2023 - Un exploit da specialisti, di quelli che riservano sommo prestigio perché vi è la pura essenza del tennistavolo nazionale nelle sue componenti collettive e individuali.

Lo scorso anno per le vie del centro storico norbellese si lanciarono in aria coriandoli e stelle filanti per celebrare la piazza d’onore; ora tra un boccheggiare e l’altro, per la prima volta nella storia del club, giunge come una cascata di gel rinfrescante l’incredibile, suggestivo e invidiabile primo posto nella hit parade 2022/2023 del movimento pongistico italiano, quel premio dedicato al livornese Gino Mario Cini, a cui si deve l’originaria impalcatura, eretta nel 1947, di quella che poi diventerà la Federtennistavolo.

Il premio “Cini” è indetto dalla Federazione Italiana Tennistavolo, che stila una classifica finale tra tutte le Società d’Italia sulla base dell’attività agonistica individuale e a squadre nazionale svolta durante l’intera stagione sportiva.

Significativa l’ascesa nelle ultime tre stagioni per il Tennistavolo Norbello che conquistò il terzo posto nel 2020/2021, poi fu secondo nel 2021/2022, e infine il magnifico trionfo della stagione appena conclusa.

Classifica alla mano, si contano centosettantacinque punti, di cui ventisei maturati con singoli e doppi nei Campionati Italiani di 6a – 5a – 4a – 3a – 2a Categoria, Assoluti e Veterani, e i restanti centoquarantanove con le prestazioni delle squadre maschili e femminili nei campionati nazionali. Il club dell’alto Oristanese condivide il primato con la celebre società di Castel Goffredo, precedendo di 19 lunghezze il CIATT Prato. In realtà la classifica è ancora provvisoria: per regolamento, si deve attendere il 31 agosto 2023 prima di renderla definitiva. Un risultato che dà l’ennesima patina di lucentezza ad una società nata 25 anni fa per gioco e di sicuro, all’epoca, ignara di diventare tra le più prestigiose d’Italia.

“Da anni stiamo dispiegando energie su più fronti – ammette il Presidente Carrucciu – sicuramente è un grande lavoro di squadra, e per questo è d’obbligo un grande grazie a tutti. Non cito nessuno, per evitare di dimenticare qualcuno, sono/siete tanti e tutti importanti. L’ambìto riconoscimento arriva a coronamento di una stagione bellissima che ci ha visti, fra le altre cose, protagonisti per la prima volta nei play off scudetto maschili e anche finalisti in una Coppa Europea. Ma essenziale è stata anche la componente femminile ben assortita tra A1, A2 e anche nella sua versione Master. Non dimenticherò mai tecnici, atlete e atleti che hanno dato lustro a questa società, li abbraccio tutti ringraziandoli per i bei risultati. Intanto noi continuiamo con la programmazione anche nel cuore dell’estate, perché sarà una stagione molto impegnativa per tanti motivi. Le idee e i progetti non mancano, ma non ci si improvvisa; la nuova annata, come le precedenti, va affrontata con molta attenzione in vista di altri importanti traguardi”.

Nella foto il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu (Nonsolofoto Cagliari)