Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 30 agosto 2023

CAGLIARI, 30 AGOSTO 2023 - COPPA MURAVERA: NAZIONALE E FITET SARDEGNA VANNO A BRACCETTO

Percorrendo gli assolati sentieri che conducono dritti, dritti ai portoni autunnali, forieri di una ritrovata forma atletica ripercossa nei primi appuntamenti agonistici individuali e a squadre, una tappa obbligata per chi mastica tennistavolo giovanile in Sardegna è rappresentata dalla Coppa Muravera. Fino al 4 settembre 2023 la nota località balneare del sud Sardegna sta dando il benvenuto non solo alla Nazionale maschile e femminile under 11, ma fa riaccendere i motori anche alla Fitet Sardegna che vi partecipa con una piccola rappresentanza di atleti coordinati dal tecnico regionale, nonché padrona di casa Francesca Saiu. L’edizione numero 14 dipanerà le sue attenzioni nella ormai luccicante palestra comunale Giovanni Cuccu di viale Rinascita. Ma grazie allo sponsor 4 Mori Family Village e alle sue rinomate strutture ricettive, renderà ancor più piacevole la permanenza degli ospiti nel Sarrabus.

La società di casa, che coltiva il terzo settore giovanile più forte d’Italia, ha nel suo presidente Luciano Saiu una figura carismatica che crede più che mai nelle forze fresche: anche nell’ultima stagione gli hanno regalato grandi soddisfazioni. Si pensi alla campionessa d’Italia di 2^ categoria Valentina Roncallo o alle piccole Anna Dessì, Claudia Melis e Emma Useli, detentrici del titolo a squadre under 11, o alle più grandi scudettate under 19 Miriam Carnovale, Nicoletta Criscione, Serena Anedda. Ma il fiore all’occhiello è rappresentato dall’autoctona Francesca Seu, nel giro della nazionale giovanile e campionessa italiana under 15 più che mai di stanza al centro federale di Terni dove affina le sue doti innate. La lista delle atlete, ma anche dei maschietti, è lunghissima e soprattutto pronta ad affrontare la stagione appena cominciata, con l’ammiraglia di A1 femminile in prima fila a rappresentare il vasto movimento.

La FITeT Sardegna presieduta da Simone Carrucciu non fa mai mancare il suo apporto alla Coppa Muravera e la convocazione di ben cinque persone (tre femmine e due maschi) non può che lasciare una ottima impressione all’ambiente.

La villaputzese Anna Dessì e il suo coetaneo Federico Casula (Tennistavolo Sassari) saranno protagonisti per tutti i cinque giorni della manifestazione, articolata in due fasi: nella prima, “gli eletti” si dedicheranno agli stage di allenamento. Seguirà gran finale con la disputa del torneo individuale che assegna la Coppa.

Con loro suderanno i convocati azzurri seguiti dai tecnici FITeT Federico Baciocchi e Gianluca Abbaticchio: Carolina Rossi (A.S. Dilettantistica Bernini T.T. Livorno), Alice Borsani (T.T. Athletic Club Associazione Dilettantistica), Caroline Luini (ASV TT Sudtirol), Sofia Bianchi (A.S. Dilettantistica C.I.A.T.T. Prato), Alessandro Ausili (Associazione Sportiva Dilettantistica TT Fabriano Fenalc), Luca Franzoni (A.S. Dilettantistica Tennistavolo S. Bartolomeo Mirano).

Per due giorni (2-3 settembre) si uniranno a loro Elèna Kuznetsova (Tennistavolo Guspini), Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra), Marco Orani (Tennistavolo Quartu).

Ad inorgoglire la società ospitante è il ritorno alla manifestazione del settore maschile, assente da diversi anni ed orsa rinverdito da ben quattro presenze. “Siamo carichi e sempre pronti a dare il meglio – rileva il presidente Luciano Saiu - facendo leva non soltanto sull’aspetto sportivo ma anche su tutto ciò che riguarda il dilettevole. Gli ottimi riscontri degli anni scorsi ci danno i giusti incentivi, grazie anche al supporto del Comitato Regionale FITet, del Comune di Muravera e della Pro Loco”.

Sulla rappresentativa sarda presente nella costa orientale sarda parola a Francesca Saiu: “Ho deciso di convocare Anna e Federico perché al momento sono quelli più in forma e non a caso nel corso della precedente stagione hanno ottenuto più risultati. Le chiamate rivolte ad Eléna, Marco e Letizia si spiegano nell’ottica di far vivere loro un’esperienza formativa a tu per tu con i tecnici della Nazionale. Mi auguro che si trasformi in una fondamentale esperienza di vita e facciano tesoro di tutti i suggerimenti impartiti in questi giorni. Per loro la formazione sarà importantissima”.

Il Muravera TT giunge all’importante appuntamento dopo un’estate intensa dove ha portato felicemente a termine nelle scuole di Villaputzu e San Vito il progetto “Racchette in classe”. Significativo anche l’impatto del Summer Camp 2023 con tanti giovani seguiti in palestra dal coordinatore Antonio Gigliotti aiutato da Francesca Saiu, Nicola Pisanu e dal preparatore Marco Pintus. E le porte sempre aperte della palestra hanno consentito ai tanti cultori in vacanza a Muravera e dintorni di non perdere contatti con la disciplina e di allenarsi assieme ai tecnici autoctoni.

Non sono mancate anche le manifestazioni extra sportive tra cui “Su Cumbiru” dove addetti ai lavori e simpatizzanti si sono ritrovati a gremire una gigantesca tavolata impreziosita da portate mangerecce indimenticabili.

Infine quasi un appuntamento fisso, quello con la municipalità, che ha premiato il sodalizio pongistico per le belle imprese targate 2022 – 23.

E POI TUTTI A TERNI PER IL PING PONG KIDS 2023

E dalla Coppa Muravera al Ping Pong Kids 2023 – Memorial Pierpaolo Merkel il passo è breve soprattutto perché a Terni, in rappresentanza della FITet Sardegna, ritroveremo Federico Casula (Tennistavolo Sassari) e Anna Dessì (Muravera TT) e ovviamente il tecnico regionale Francesca Saiu. La sfida riservata agli under 11 di tutta Italia, provenienti sia dai Comitati, sia delle Scuole di Tennistavolo, comincerà il 6 settembre, fino all’8.

Verranno proposte quattro prove di Singolare di tennistavolo:

• Femminile:

1. Over 1000 punti Ranking FITeT

2. Under 1000 punti Ranking FITeT e promozionali

• Maschile:

3. Over 2000 punti Ranking FITeT

4. Under 2000 punti Ranking FITeT e promozionali

Il Ranking di riferimento sarà quello in essere all’atto dello svolgimento delle competizioni.

Sono previste anche prove a graduatoria unica per tutti i partecipanti (femmine e maschi):

1. Abilità Motoria,

2. TTX.

Imprescindibili, quindi, le sette prove di abilità motoria:

1. Circuito Harre modificato

2. Navetta 3-6-9

3. Lancio Pallone Basket

4. Funicella 30 salti

5. Salto in lungo da fermo

6. Rapidità e destrezza per il tennistavolo

7. Lancio-Presa pallina da tennis

Così Francesca Saiu sull’importante kermesse nazionale riservata ai pongisti più piccini e alla quale si presenta con l’identica formazione dello scorso anno che si piazzò al quattordicesimo posto: “So per certa che sia Anna, che si allena con me, sia Federico si sono tenuti in forma con una certa costanza; infatti non si sono mai fermati neppure nel periodo estivo. Non abbiamo nessuna velleità, nessuna certezza di risultato, ma cercheremo di fare bene sperando che in qualche modo riescano a migliorarsi”.

In vista delle sette prove di abilità motorie Anna e Federico si sono allenati assiduamente grazie anche al contributo del preparatore atletico Marco Pintus.

A SASSARI IL TORNEO DEI CANDELIERI È SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE

Dal sud al nord Sardegna è un fiorire di manifestazioni settembrine che danno lustro al movimento pongistico e non per nulla il Comitato Fitet Sardegna è ben lieto di concedere il patrocinio. Come accaduto per la quarta edizione del Trofeo internazionale di tennistavolo “Città dei Candelieri” che movimenterà il PalaSantoru di Sassari sotto l’egida della locale società pongistica presieduta da Marcello Cilloco.

Si comincia il primo settembre alle ore 16, con prosecuzione l’indomani a partire dalle 10.

Parteciperanno sedici atleti di livello. Si potranno vedere all’opera i sardi Marco Poma (Tennistavolo Sassari), Maxim Kuznetsov (Marcozzi Cagliari) e poi i nigeriani Ganiyu Ashimiyu e Fatimo Bello, quest’ultima neo arrivata nella neopromossa squadra di A2 femminile; è ai vertici pongistici della sua nazione, in ottima graduatoria mondiale; il finlandese Aleksi Räsänen (Santa Tecla Nulvi), il russo Andrei Bukin, neo allenatore-giocatore del sodalizio sassarese, il romeno Lucian Filomon, campione europeo Over 40, lo spagnolo Adrian Morato (ex Tennistavolo Sassari). E poi completano il quadro Marco Antonio Cappuccio (Tennistavolo Norbello), i fratelli Marco e Luca Bressan entrambi tesserati con il Tennistavolo Sassari, Francesco Palmieri (Sant’Espedito Napoli); il campionissimo paralimpico Lorenzo Cordua (Cus Torino) il ligure Enrico Puppo (Apuania Carrara), Alessandro Baciocchi (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Tommaso Maria Giovannetti (Top Spin Messina).

Per il sodalizio ospitante, l’evento è anche un modo per rinnovare di anno in anno il ricordo di Stefano Ganau e Sergio Visioli, prematuramente scomparsi e indimenticati pongisti turritani.

Il primo giorno della manifestazione è dedicata alla fase a gironi (4). L’indomani pomeriggio tabellone finale che decreterà il vincitore.

In mattinata invece il PalaSantoru ospiterà la manifestazione promozionale “Special Ping”

La formula prevede 4 giorni da 4 giocatori. I primi due di ogni raggruppamento diventano teste di serie per gli ottavi. Tutte le fasi finali, dagli ottavi alla finalissima saranno disputati sabato dalle 16 alle 19.

LA FITET SARDEGNA DI NUOVO A TORRE GRANDE PER LA SECONDA EDIZIONE DI POWER OF SPORT

Promozione sempre e comunque. La FITeT Sardegna fa il possibile per dare il proprio contributo a quelle manifestazioni che contemplano in vetrina anche il tennistavolo. E infatti, per il secondo anno consecutivo, tavoli e racchette sono serviti nel corso di “Power of Sport”, la tre giorni (1-3 settembre 2023) che furoreggerà nel lungomare di Torregrande, a Oristano, con il braccio operativo dell’ASD Sea Scout in collaborazione con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Sardegna.

L’appuntamento per i pongisti paralimpici (e non) è per sabato 2 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: daranno vita al meeting interregionale di Tennis Tavolo.

Integrazione e solidarietà sono i principi cardini che animano gli intenti di Riccardo La Porta, fondatore dell’Associazione Sea Scoout e della presidente Rita Taris. In sintonia con loro la delegata regionale FISDIR Carmen Mura e il presidente FITET Sardegna Simone Carrucciu, coinvolto più che mai nell’iniziativa in quanto commissario straordinario del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna.

A coordinare l’area riservata alla FITeT ci penserà Martina Mura, sempre a proprio agio tra i tavoli e brava ad interagire con esperti e neofiti della disciplina.

Nel programma fittissimo di Power of Sport anche nuoto, tiro con l’arco, subacquea, beach soccer, beach rugby, vortex, atletica, ciclismo. mountain bike, pallamano e pure percorsi sensoriali.

Nella foto il presidente del Muravera TT Liciano Saiu e le piccole atlete premiate dal Comune di Muravera