Tensione all'ospedale di Giugliano: bimba di 7 anni folgorata, arrivano in 70 tra parenti e amici

Momenti di sconforto in ospedale mentre il deputato Borrelli denuncia la situazione critica dei campi Rom.

NAPOLI, 13 GEN. - Nel pomeriggio all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli) si sono verificati momenti di tensione a seguito dell'arrivo di familiari e amici di una bimba rom di sette anni, giunta già priva di vita dopo essere stata folgorata nel vicino campo di località Ponte Riccio. Circa settanta persone si sono radunate all'ingresso del presidio ospedaliero, e alcuni di loro sono stati coinvolti in una colluttazione con la guardia giurata in servizio.

Durante la rissa, la guardia giurata è stata spintonata e ha avuto bisogno di cure mediche. Inoltre, sono stati registrati atti di vandalismo, con il danneggiamento di un citofono e un armadietto.

È stato necessario l'intervento della polizia, compresi gli uomini del locale commissariato e quelli del reparto mobile, per calmare la situazione e allontanare i soggetti più agitati. Purtroppo, i tentativi di rianimare la piccola, che aveva una grave ustione al polso, sono stati infruttuosi.

I presenti hanno contattato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, per denunciare l'accaduto. Borrelli ha commentato la tragica situazione dichiarando: "Da anni chiediamo di salvare i bambini costretti a vivere nel degrado dei campi rom, dove niente è garantito ai minori in termini di sicurezza, igiene e formazione.

La morte per folgorazione di questa bambina è una testimonianza dei gravi rischi che i bambini corrono in certi contesti. Il campo di Giugliano è solo uno dei tanti insediamenti nella zona nord di Napoli, spesso popolati da persone violente il cui stile di vita è al di là della legge.

Si tratta di insediamenti fuorilegge privi di norme di sicurezza, dove i bambini sono abbandonati al degrado. Spero che questa tragedia possa spingere verso una soluzione definitiva. Esprimo solidarietà ai sanitari del pronto soccorso e alle forze dell'ordine e chiedo che venga fatta luce rapidamente sulla morte di questa bambina e sugli eventi accaduti al pronto soccorso". (Ansa)