Terremoti: Calabria scossa di magnitudo 3.0. A Buonvicino, nel Cosentino

Terremoti: scossa di magnitudo 3.0 in Calabria. A Buonvicino, nel Cosentino. Non si registrano danni

COSENZA, 01 MAR - Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Buonvicino, in provincia di Cosenza. La scossa, rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma, con ipocentro a una profondità di 221 km, è avvenuta alle ore 23.45 di ieri. Al momento non si registrano danni a persone o cose.