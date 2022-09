Traduzione scientifica: la sua importanza per la ricerca medica contro il Covid-19

Le traduzioni sono sempre importanti a patto che vengano affidate a dei professionisti. Rendere un concetto nel modo corretto, partendo da una lingua fonte e arrivando ad una lingua target, non è mai semplice per diversi motivi. Si tratta principalmente di una questione di differenze culturali, ma anche di vocabolario e di registro. Questo è vero soprattutto nel caso delle traduzioni tecnico-scientifiche, in settori come quello medico e biotecnologico. Qui la precisione non solo è richiesta ma risulta fondamentale per via dell’importanza dei temi trattati. Basti pensare alla mobilitazione della comunità scientifica per studiare e trovare una cura al virus Covid-19. In questa occasione la traduzione dei testi redatti ha svolto e continua a svolgere un ruolo chiave.

Il ruolo della traduzione per la ricerca sul Coronavirus

Tutti noi sappiamo che attualmente l’argomento su cui sta concentrando le forze l’intera ricerca scientifica è lo sviluppo di un vaccino per fermare la diffusione del Covid-19. Di conseguenza, migliaia di team di ricercatori provenienti da tutto il mondo stanno collaborando in modo infaticabile, per accelerare un processo la cui conclusione positiva viene resa quanto mai necessaria da questa pandemia. In un clima di collaborazione tra team di ricerca internazionali, le traduzioni tecniche si sono rivelate fondamentali perché consentono ai ricercatori di comunicare tra loro. Non solo comunicazioni interne tra scienziati e medici, ma anche esterne verso il pubblico. La traduzione scientifica serve quindi a dare la possibilità di divulgare le nuove scoperte e ricerche per renderle fruibili da esperti e non. Se si salta questo passaggio, si rischia di trasmettere informazioni scorrette e dunque facili da distorcere, creando una disinformazione molto pericolosa.

Come viene fatta la traduzione scientifica

I professionisti delle traduzioni scientifiche devono affrontare diverse difficoltà, soprattutto perché negli ultimi decenni si sono moltiplicati i linguaggi settoriali, con lessici dotati di termini molto complessi e sempre più specifici. Basta infatti cambiare campo di applicazione per trovarsi di fronte a parole con un significato del tutto diverso. Quindi, per essere sicuri che vengano fatte nella maniera corretta, conviene affidarsi a professionisti esperti di traduzioni scientifiche, come avviene con realtà come Global Voices per esempio. In questo modo non si rischiano errori legati alla scorretta traduzione delle terminologie settoriali. A questo proposito, è utile conoscere quali sono i quattro pilastri della traduzione tecnico-scientifica. In primo luogo è necessario trovare un traduttore non soltanto madrelingua, ma con una certa esperienza in quel campo specifico. La persona prescelta dev’essere un esperto che abbia già trattato in passato quel tema, dunque dotato di un ampio bagaglio di competenze frutto dell’esperienza. È importante anche che il professionista possa contare su un database digitale dei termini settoriali, costantemente aggiornato e preciso, così da evitare errori terminologici. Infine, è importante che la persona addetta alla traduzione scientifica sia inserita in una rete di professionisti a cui potersi rivolgere per chiarimenti e con cui confrontarsi in caso di dubbio.

La traduzione scientifica sta dimostrando tutta la sua importanza e si rende necessaria in questo preciso momento storico quanto mai prima d’ora.