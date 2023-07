Tragedia allo stadio Cuscatlán. Calca Mortale: morti e feriti per entrare a El Salvador. I dettagli

Tragedia allo stadio Cuscatlán: nove morti e feriti durante l'ingresso a El Salvador. Una tragica situazione si è verificata allo stadio Cuscatlán di San Salvador, dove si è verificata una calca mortale di tifosi che cercavano di entrare per assistere alla partita di calcio tra l'Alianza e il FAS. La Polizia civile nazionale (PNC) ha confermato la morte di nove salvadoregni in questo incidente. Inizialmente erano state riportate tre vittime, ma il numero è salito a nove, come ha comunicato la polizia attraverso il proprio account Twitter.

Inoltre, ci sono altre due persone gravemente ferite a causa della ressa all'ingresso dello stadio. La polizia ha segnalato che diversi tifosi feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini, con almeno due di loro in condizioni critiche. Secondo le autorità, le prime informazioni indicano che si è verificata una folla di tifosi che cercavano di entrare nello stadio.

Il ministro degli Interni, Juan Carlos Bidegain, ha dichiarato che le istituzioni di "prima risposta" del sistema nazionale di Protezione Civile stanno fornendo assistenza alle persone colpite da questi incidenti all'interno dello stadio Cuscatlán. La partita è stata interrotta e le persone sono state evacuate dallo stadio con l'aiuto dei servizi di emergenza.

Il ministro della Salute, Francisco Alabi, ha rassicurato che il sistema ospedaliero sta offrendo assistenza medica a tutti i pazienti coinvolti in questo tragico evento.