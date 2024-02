Tragedia Ambientale a Lamezia: ritrovata un’altra Tartaruga Caretta Caretta

LAMEZIA TERME – È un momento di lutto per la comunità di Lamezia Terme e per tutti gli ambientalisti: una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata scoperta senza vita sulla spiaggia di Ginepri, un triste evento che segna il secondo ritrovamento di questo tipo nell'arco di poche settimane.

Immediato è stato l'intervento degli agenti della Polizia locale, che hanno prontamente recintato l'area per proteggere il malcapitato esemplare e per permettere ai curiosi di mantenere la distanza. Un gesto di rispetto verso un animale che, nel silenzio del suo ultimo viaggio, ha toccato la sensibilità di una comunità costiera che ben conosce il valore della biodiversità marina.

Il personale specializzato di Lamezia Multiservizi è già sul posto, attrezzato per rimuovere la carcassa con la cura e la dignità che merita un simbolo vivente del nostro mare. Il lavoro di questi professionisti non è solo fisico, ma porta con sé anche il peso emotivo di chi assiste alla perdita di un membro dell'ecosistema marino.

Gli occhi si volgono ora verso il mare, agitato e inclemente in queste ore, sospettato di essere la causa di questo ennesimo spiaggiamento. La comunità scientifica e le autorità locali sono all'erta, determinate a indagare e a prendere misure preventive per tutelare queste creature marine. L'auspicio è che questo evento possa innescare una maggiore consapevolezza e azioni concrete per la salvaguardia dell'ambiente.

La Caretta Caretta è più di una specie: è un simbolo della forza e della fragilità del nostro ecosistema. Questa perdita rinnova l'appello alla responsabilità collettiva nella tutela della vita marina e nell'impellente necessità di proteggere i nostri mari dalle minacce che li affliggono.

La comunità di Lamezia Terme si unisce nel ricordo di questa tartaruga, con la speranza che la sua fine non sia stata vana ma che possa servire da monito per l'impegno verso un futuro più sostenibile e rispettoso della vita in ogni sua forma.