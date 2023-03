Tragedia, auto contro platano, morte due ragazze una minorenne, due giovani feriti, intervento dei Vvf, Cc e Suem 118

Tragedia Auto contro platano, morte due ragazze una minorenne, due giovani feriti. È accaduto nel trevigiano, una delle vittime era minorenne

TREVISO, 05 MAR - Due ragazze, una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Motta di Livenza (Venezia) a causa dello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano.

I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la l'auto, una Bmw, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i due uomini, uno di pordenone, che sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale.

Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni.I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.





